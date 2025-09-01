Paso Cristo Redentor Habilitado

San Luis repara 111 losas en autopista de mas tránsito

Con una inversión de $343 millones, la provincia de San Luis inicia obras en la Autopista de las Serranías Puntanas entre La Cumbre y Comandante Granville.

e7a18b43-191f-49b5-9366-6ec3ae8f17e7-1536x864El Gobierno de la provincia de San Luis, a través del Ente Control de Rutas, anunció una nueva intervención en la Autopista de las Serranías Puntanas. La obra contempla la reparación de 111 losas en la calzada sur, en el tramo comprendido entre La Cumbre y el paraje Comandante Granville, a la altura del kilómetro 760.

La empresa MyV S.A. será la encargada de ejecutar los trabajos, con un presupuesto de $343.140.846,37 y un plazo de finalización estimado en 120 días corridos. El contrato fue firmado este lunes por el director del Ente, Ariel Páez.

Un plan vial estratégico
Desde el organismo provincial destacaron que esta obra se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Vial 2025, que busca garantizar la seguridad y transitabilidad de una vía estratégica para la producción y el desarrollo socioeconómico de San Luis y la región.

“El mantenimiento y la conservación de la carretera son esenciales para sostener la categoría de una autopista clave, que conecta a la provincia con corredores nacionales”, señalaron desde el Ente Control de Rutas.

La importancia del mantenimiento preventivo
Construida en 2001, la Autopista de las Serranías Puntanas requiere intervenciones periódicas debido al material utilizado en su pavimento, que tiene una vida útil estimada de entre 30 y 50 años.

Los estudios técnicos realizados detectaron daños en juntas y banquinas, además de fisuras y desprendimientos de losas en distintos sectores de la traza.

En los últimos meses ya se concretaron trabajos similares en otros puntos:

Km 774: reconstrucción de 57 losas y sellado de juntas.
Km 770: renovación de 80 losas y ejecución de obras preventivas.


Próximamente: intervención sobre 170 losas en el tramo San Luis–Fraga.
Con esta nueva etapa, el Gobierno provincial busca extender la vida útil de la autopista y mejorar la seguridad vial para miles de conductores que circulan diariamente por este corredor.

