Arranca la veda en diques y embalses de San Juan

Milei-Cornejo, alianza contra la salud pública y estabilidad laboral
Nicolás Cortez advierte que el proyecto de ley para modificar el Estatuto del Empleado Público es "un ataque directo a los trabajadores de la salud"
Desde Ambiente informaron que hasta el 30 de noviembre rige el período de veda para la pesca, con el objetivo de proteger los ciclos reproductivos de las especies.Política01/09/2025Redacción CuyoNoticias
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó a la comunidad que comenzó a regir el período de veda de pesca en diques y embalses de San Juan, establecido por la Resolución N.º 956-SEAyDS-2025. Esta medida, que se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive, busca garantizar la preservación de las especies durante su etapa reproductiva.
La veda incluye fines de semana y días feriados, quedando de esta manera prohibida por mencionado lapso de tiempo, la pesca en embalses y diques, excepto el dique Cuesta del Viento, que permanecerá habilitado a fin de fomentar la actividad turística y deportiva, y el Dique San Agustín que permanece habilitado durante todo el año. En el caso del dique Cuesta del Viento se limita la extracción hasta diez piezas, mientras que en San Agustín no existe límite de piezas.
En el caso de los diques y embalses habilitados para pejerrey (Odontesthes bonariensis), la veda será hasta el 30 de noviembre, con excepción de Caracoles y Cauquenes, donde la actividad permanecerá vedada todo el año. En tanto, para los salmónidos (trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo), el período de veda rige desde el 1 de julio al 14 de septiembre, quedando prohibida la pesca en este lapso.
Asimismo, las normativas contemplan períodos con devolución obligatoria, restricciones en el número de cañas y anzuelos por pescador, y la obligatoriedad de respetar tallas mínimas para las piezas extraídas, en los casos en que la pesca esté permitida.
La importancia de esta disposición radica principalmente en que la veda no significa una prohibición definitiva, sino un tiempo de cuidado necesario para asegurar la continuidad de los ecosistemas acuáticos y de la actividad pesquera en el futuro, reforzando con esta medida el compromiso con la conservación de la biodiversidad, a fin de promover un equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo de la pesca deportiva de manera sostenible.
