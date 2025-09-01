Paso Cristo Redentor Habilitado

La tormenta afectó a más de 5 mil familias sanjuaninas

Las lluvias del fin de semana hicieron estragos en varios departamentos. Cientos de personas perdieron todo, son asistidos con colchones, frazadas, palos, nylon y módulos alimentarios,

San Juan asistenciaDesde el sábado 30 de agosto y hasta aproximadamente las 19:00 horas de este domingo 31, un total de 5103 familias de todos los departamentos fueron asistidas con diferentes elementos desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de San Juan, tras las persistentes lluvias.
 

Se entregaron colchones, frazadas, palos, cortes de nylon, módulos alimentarios, entre otros elementos fundamentales para responder a las demandas de las familias damnificadas ante las inclemencias climáticas, inclusive para reforzar la seguridad de sus viviendas. La mayoría de estas familias pudo permanecer en sus casas, sin la necesidad de ser evacuados.

La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.

Es de destacar el trabajo interministerial realizado en estos días, el que fue coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, al que se sumaron autoridades y personal de los ministerios de Salud; Gobierno; Turismo, Cultura y Deporte; Educación; Producción, Trabajo e Innovación, además de la Secretaría de Ambiente para el armado de módulos y carga en camiones y camionetas para distribuir en toda la provincia. Además, desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío.

Detalle familias afectadas por departamento

Capital       220 familias
25 de mayo      509 familias
Albardón.     225 familias
Chimbas.     833 familias
Sarmiento      215 familias
Pocito             379 familias
Caucete.     810 familias
Santa Lucía.     200 familias                
Zonda              120 familias
Ullum               220 familias
Rivadavia       183 familias
9 de julio        270 familias
Angaco       150 familias
Rawson        469 familias
San Martín      250 familias
Pueblos originarios (25 de mayo, Sarmiento, Caucete)  50 familias

