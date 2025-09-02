Villa Mercedes: capacitarán en conducción responsable de motos

Guaymallén asistió a vecinos tras el temporal
Más de 120 familias fueron asistidas y 26 personas evacuadas en Puente de Hierro tras las intensas lluvias del fin de semana en Mendoza.
Sociedad02/09/2025Redacción CuyoNoticias
La dirección de Seguridad Vial del ministerio de Seguridad, en conjunto con la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), llevará adelante una capacitación titulada ‘Conducción responsable en moto’, destinada especialmente a los alumnos de la institución en toda la provincia, pero abierta también al público en general interesado en participar.
La primera jornada se desarrollará este miércoles 3 en la sede de la UPrO en Villa Mercedes, con dos turnos disponibles: por la mañana de 10:00 a 12:00 y por la tarde de 15:00 a 17:00. La participación es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.
La capacitación estará a cargo de Rubén Espinosa, quien abordará temas vinculados a la reglamentación, la conducción, las responsabilidades y las buenas prácticas para una conducción segura.
Además, se contará con la intervención del Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA), que brindará información sobre los efectos del alcohol en las personas y ofrecerá acompañamiento a quienes lo requieran en relación con esta problemática.
Desde el área de Extensión Educativa de Seguridad Vial, destacaron que este año el eje de trabajo está puesto en fortalecer este tipo de iniciativas de concientización, con el fin de brindar herramientas que contribuyan a disminuir los siniestros viales en moto, los cuales representan un alto porcentaje dentro de los accidentes fatales tanto en la provincia como en el país.
Más de 600 colectivos aceptan desde hoy tarjetas, celulares, relojes con NFC, QR y SUBE. Beneficiarios de Nación deberán seguir usando la SUBE.
Las lluvias del fin de semana hicieron estragos en varios departamentos. Cientos de personas perdieron todo, son asistidos con colchones, frazadas, palos, nylon y módulos alimentarios,
Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.
El Radar San Martín registró acumulados de hasta 65 mm en el Este provincial y más de 50 mm en el Gran Mendoza durante el episodio de ciclogénesis.
El Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza permanecerá abierto desde el 1 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
La histórica militante fundó la APDH en San Luis, tras haber sido presa de la dictadura. Su legado marcó la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
Más de 3.000 familias de distintos departamentos resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado en todo el territorio provincial
Dictarán un taller con el objetivo de que los estudiantes puedan organizarse mejor, tener herramientas para lograr métodos de aprendizaje y resolver dudas rápidamente.
Con una inversión de $343 millones, la provincia de San Luis inicia obras en la Autopista de las Serranías Puntanas entre La Cumbre y Comandante Granville.
Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.
Un hombre rompió la ventanilla de un remis en Rawson y robó un celular. Fue atrapado por remiseros y condenado a dos meses de prisión efectiva.