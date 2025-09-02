Villa Mercedes: capacitarán en conducción responsable de motos

La dirección de Seguridad Vial del ministerio de Seguridad, en conjunto con la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), llevará adelante una capacitación titulada ‘Conducción responsable en moto’, destinada especialmente a los alumnos de la institución en toda la provincia, pero abierta también al público en general interesado en participar.

La primera jornada se desarrollará este miércoles 3 en la sede de la UPrO en Villa Mercedes, con dos turnos disponibles: por la mañana de 10:00 a 12:00 y por la tarde de 15:00 a 17:00. La participación es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

La capacitación estará a cargo de Rubén Espinosa, quien abordará temas vinculados a la reglamentación, la conducción, las responsabilidades y las buenas prácticas para una conducción segura.

Además, se contará con la intervención del Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA), que brindará información sobre los efectos del alcohol en las personas y ofrecerá acompañamiento a quienes lo requieran en relación con esta problemática.

Desde el área de Extensión Educativa de Seguridad Vial, destacaron que este año el eje de trabajo está puesto en fortalecer este tipo de iniciativas de concientización, con el fin de brindar herramientas que contribuyan a disminuir los siniestros viales en moto, los cuales representan un alto porcentaje dentro de los accidentes fatales tanto en la provincia como en el país.