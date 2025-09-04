Vecinos de Godoy Cruz se certificaron en instalación de paneles solares

La comuna de Godoy Cruz, a través de la Dirección de Asesoría de Ambiente y la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, culminó con éxito el curso teórico-práctico de instalación de paneles solares.

Esta semana, 34 participantes recibieron su certificado oficial. Es que, el objetivo de estas capacitaciones es generar más oportunidades de empleo y aportar al cuidado del ambiente.

Formación para un futuro sostenible

Es importante resaltar que, la capacitación fue dictada por especialistas en sistemas fotovoltaicos de la empresa Solar Mendoza, tuvo una duración de 40 horas reloj, distribuidas en 20 encuentros teórico-prácticos.

Durante el cursado, los asistentes adquirieron conocimientos sobre conceptos básicos de la energía solar. Además instruyeron a los asistentes acerca del diseño de sistemas y técnicas de instalación, tanto en redes conectadas como en instalaciones aisladas. Se forman especialistas en una tecnología en plena expansión, para contribuir al desarrollo sostenible.



Participación diversa

Del total de los participantes, se contó con la presencia de cuatro mujeres, lo que refleja un crecimiento sostenido en la incorporación femenina a un rubro históricamente masculinizado.

Un Proyecto con Impacto Comunitario



Como cierre de la capacitación y para aplicar los conocimientos adquiridos, los egresados realizarán la instalación de un equipo fotovoltaico en la huerta comunitaria del Barrio Batalla del Pilar.

En síntesis, este proyecto no solo servirá como una invaluable experiencia práctica. También, aportará un beneficio directo y sostenible a un espacio de la comunidad.