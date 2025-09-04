Tucumán será el epicentro de la movilidad sustentable

BiciTRAN cumple años y festeja con viajes gratis
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
La 7ª edición del Foro Argentino de la Bicicleta (FAB) se realizará este 5, 6 y 7 de septiembre en San Miguel Tucumán y se espera una gran convocatoria reuniendo ciclistas, activistas, autoridades y especialistas de todo el país para debatir sobre el rol de la bicicleta como herramienta de transformación urbana, social y ambiental.
Desde su primera edición, el Foro Argentino de Bicicleta se ha consolidado como el evento de mayor impacto en el país para debatir sobre la bicicleta como medio de transporte, como actividad recreativa, y como una pieza clave para un futuro más saludable y sostenible.
La elección de Tucumán no es casual: con más de 9.400 desplazamientos diarios en bicicleta, la provincia se posiciona como referente en movilidad activa. Sin embargo, enfrenta un déficit importante en infraestructura en ciclovías y bicisendas inclusivas.
“Tenemos una ciudad con gran potencial para impulsar el ciclismo urbano, pero nos debemos un profundo debate sobre nuestra movilidad y la planificación del territorio”, afirman desde Meta Bici, la organización anfitriona.
El foro se desarrollará en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán incluyendo:
Mesas de debate sobre urbanismo, género, salud e inclusión.
Talleres prácticos y ferias con experiencias locales e internacionales.
Recorridos urbanos en bicicleta para visibilizar la necesidad de infraestructura adecuada.
Actividades para infancias y espacios de intercambio sobre economía ciclista.
El Foro Argentino de la Bicicleta, FAB, es gratuito y abierto a toda la comunidad y se puede suscribir al mismo a través del siguiente link: 7° Foro Argentino de la Bicicleta
La organización convoca a medios, instituciones, empresas y ciudadanos a sumarse a esta red de cambio que promueve ciudades más humanas, limpias y seguras.
