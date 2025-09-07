Paso Cristo Redentor Habilitado

San Juan entregó 8.000 garrafas subsidiadas

El plan Garrafa Hogar benefició a más de 8.000 familias en San Juan con precios hasta un 40% más bajos. Septiembre será el último mes de entrega.

Sociedad07/09/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

Venta directa de garrafasEl Programa Garrafa Hogar sigue teniendo un fuerte impacto en San Juan. En los últimos cuatro meses, más de 8.100 unidades fueron adquiridas por familias que accedieron a este insumo esencial para afrontar el invierno a un valor hasta un 40 % más económico que el de mercado.

A través de este operativo, los vecinos pueden comprar garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000 bajo el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para la recarga.

El programa, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación —a través de la Dirección de Defensa al Consumidor— recorrió en cuatro oportunidades todos los departamentos de la provincia, garantizando que cada hogar tenga acceso al beneficio.

Desde la cartera productiva confirmaron que septiembre será el último mes de entrega. Durante las próximas cuatro semanas, el camión oficial seguirá recorriendo distintos puntos de la provincia, con la coordinación de Defensa al Consumidor y el acompañamiento de empresas mayoristas, para asegurar la provisión de gas a precios accesibles.

Cronograma de entregas
Lunes 8 de septiembre – Albardón

9.00 a 11.00: Parque Latinoamericano, calle Sarmiento, Villa San Martín.
11.30 a 13.30: Barrio Esperanza, calle La Laja, frente a la Escuela Vicente López.
Martes 9 de septiembre – Pocito

9.00 a 13.00: Operativo San Juan Cerca, Escuela José Rudecindo Rojo.
Miércoles 10 de septiembre – Iglesia

10.00 a 11.00: Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo.
11.30 a 12.30: Club Deportivo Pismanta, calle Principal s/n, Las Flores.
13.00 a 14.00: Obrador municipal, Villa Iglesia.
Jueves 11 de septiembre

Feriado provincial – Sin operativo.
Viernes 12 de septiembre – Capital y Rivadavia

Capital: 9.00 a 12.00, Plaza Manuel López, Villa Carolina (EE. UU. y lateral de Circunvalación).
Rivadavia:

9.00 a 11.00, Villa Lourdes (Virgen de Lourdes y Manuel Dorrego).
11.00 a 13.30, Comuna Sur (Comandante Cabot 2926 O).
El plan Garrafa Hogar se consolidó como una herramienta clave para garantizar el acceso al gas envasado a miles de familias sanjuaninas, en un contexto de fuertes incrementos en los costos de la energía.

