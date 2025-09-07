Un voraz incendio se desató este viernes en el predio de la Feria de Guaymallén, ubicada en calles Gutemberg y Sarmiento del departamento mendocino de Guaymallén, provocando pérdidas totales en cuatro galpones y dejando como saldo a una bombera herida y otros dos bomberos heridos con quemaduras.

El siniestro fue advertido por vecinos que alertaron a la línea de emergencias. De inmediato, personal policial llegó al lugar, realizó cortes preventivos en la zona y constató que había vehículos dentro del predio afectado.

La intervención de bomberos y Defensa Civil

Trabajaron en el operativo dotaciones del Cuartel Central y de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Luján y Los Barriales, junto a personal de Defensa Civil. El operativo demandó la apertura de siete frentes de ataque hasta lograr contener las llamas, seguidas de tareas de enfriamiento.

En medio del procedimiento, el derrumbe de un techo en el sector norte provocó la caída de un portón metálico sobre la Auxiliar 2° de la Policía, E.E.T.M., de 38 años, integrante del Cuartel Central de Bomberos. La mujer fue asistida por personal del SEC, diagnosticada con politraumatismos por aplastamiento y trasladada al Hospital del Carmen, donde recibió el alta médica tras las curaciones.

Pérdidas materiales

El fuego arrasó con cuatro galpones, generando cuantiosas pérdidas:

Galpón 1: daños en una cámara frigorífica, un autoelevador y mercaderías varias.

Galpón 2: destrucción de tres autoelevadores y pallets vacíos.

Galpón 3: pérdidas en dos camiones, dos autoelevadores, mercaderías y una cámara de frío.

Galpón 4: destrucción de dos autoelevadores, una cámara frigorífica, mercaderías y bobinas de papel.

Los damnificados fueron identificados como M.A.S. (57), G.Y.G. (26), D.A.E. (42) y L.A.G. (55), propietarios de los galpones afectados.

Investigación en curso

Por directivas del Ayudante Fiscal Rafael Amadei, intervinieron en el lugar efectivos de la UID y de Delitos Tecnológicos. Las primeras pericias indicaron que cámaras de seguridad internas captaron a dos sujetos iniciando el fuego, quienes luego escaparon saltando una medianera.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que busca identificar y detener a los responsables del incendio intencional.