Hospital Español de Mendoza y la colación de sus residentes

Entrega y dedicación durante todo el camino. Con mucha emoción el Hospital celebró el acto de colación de Residentes 2025 junto a autoridades, familiares y los nuevos especialistas.Salud09/09/2025Redacción CuyoNoticias
Con la presencia de miembros de la Junta Directiva del Hospital Español, directivos, jefes de servicio, médicos, familiares y, los nuevos especialistas en distintas disciplinas médicas se realizó la Ceremonia de Colación como corolario de una etapa de formación fundamental en la vida de estos profesionales.
Fue un momento de celebración y gratitud con 15 nuevos profesionales que, con su esfuerzo y dedicación, finalizaron sus periodos de formación en los distintos servicios de nuestro hospital.
Con ellos, también se entregó un Diploma especial a los jefes de residentes que los acompañaron en ese camino, compartiendo conocimientos, experiencias y la pasión por la medicina. El director médico del Hospital Español, Dr. Raúl Romeo encabezó el acto y les dirigió unas emotivas palabras. La Dra Gisela López en representación de todos los jefes de residentes que acompañaron, fue la encargada de comunicar su gratitud y orgullo.
Luego se procedió a la entrega de diplomas y un obsequio simbólico: una mochila como recuerdo de su paso por la centenaria institución médica de los mendocinos. Así, con el corazón lleno de orgullo y esperanza, se dio por finalizado este acto de colación con un ágape servido en la Sala de Presidencia.
Brindamos el detalle de los nuevos especialistas a quienes aguarda un futuro lleno de éxitos profesionales y personales en donde la pasión por su vocación los guiará siempre.
Jefes de residencia en:
UROLOGÍA – Juan José Velazco Gonzaleza
CIRUGÍA GENERAL – López Bautista Gisela Andrea
CARDIOLOGÍA – Eliel Iván Ramírez
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA – Rodrigo Nicolás Fernández
TOCOGINECOLOGÍA – Shaira Tamara Ganem Bullatti
Y como especialistas en:
CARDIOLOGÍA – María Sol Giménez Bottari, Laura Graziani, María de los Ángeles Tenuta
CIRUGÍA GENERAL – Marcos Augusto Sánchez Bertona, María Agustina Videla
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES – Marcos Exequiel Heredia, Mariana Ayelén Scarso Anzorena
TOCOGINECOLOGÍA – Evelyn Lourdes Silva Sabatini, Lucas Nicolás Tonelli Lutz
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR – Hugo Bustos
