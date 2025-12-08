Roban en tres casas de un barrio privado de Guaymallén

Tres viviendas del Barrio Club de Campo, en Guaymallén (Provincia de Mendoza), fueron robadas durante la madrugada del domingo. Los delincuentes ingresaron forzando accesos traseros y se llevaron dinero, joyas y varias armas de fuego. La Policía y la Fiscalía investigan cómo se produjo el ataque dentro del barrio privado y buscan determinar si actuó más de un grupo.



Un llamado que activó la investigación

El hecho salió a la luz cerca de la medianoche del sábado próximo pasado, cuando la línea de emergencias recibió un aviso por faltantes en una obra en construcción dentro del barrio. La Comisaría 44° envió una patrulla al lugar para verificar la situación. Al llegar, los policías fueron recibidos por personal de seguridad privada, que les informó que no se trataba de un solo incidente. Al menos tres viviendas presentaban daños y signos claros de robo. Esa confirmación cambió la escala del operativo. Se amplió la presencia policial y se inició un relevamiento urgente para evitar que se perdiera evidencia en los distintos puntos afectados.

Tres casas, distintos accesos y un patrón común

La primera vivienda afectada pertenece a F.M.P., de 39 años. En ese domicilio, los ladrones rompieron una puerta trasera para ingresar. Se llevaron joyas, relojes y provocaron daños en un sector del baño. La mecánica mostraba rapidez y conocimiento del movimiento interno del barrio. En la segunda casa, propiedad de C.A.S., de 68 años, la situación fue similar. Los desconocidos también entraron por una puerta trasera, que no contaba con medidas adicionales de seguridad. Allí sustrajeron 300.000 pesos, 1.000 dólares y joyas varias. Además, dejaron daños en una puerta interna. En ambos casos, el ingreso se produjo en zonas menos visibles, lo que refuerza la sospecha de una planificación previa.

El golpe de mayor impacto económico

La tercera vivienda es la que presenta el robo más significativo. Pertenece a E.E.T., de 63 años. Para ingresar, los delincuentes dañaron el acceso principal y, una vez adentro, se llevaron bienes de alto valor económico. Entre lo sustraído figuran 120.000 dólares, dos millones de pesos chilenos y cuatro armas de fuego: una pistola calibre 9 mm, otra calibre .22, un arma calibre .38 largo y un .38 corto. La presencia de varias armas en el domicilio obligó a los investigadores a reforzar el análisis, ya que implica riesgos adicionales si los intrusos aún las poseen. Este golpe, por su volumen y precisión, llamó particularmente la atención de la Policía.

Un barrio privado bajo la lupa

El Club de Campo es uno de los barrios privados más tradicionales de Guaymallén. Cuenta con vigilancia y controles de acceso, por lo que los investigadores intentan establecer si los autores ingresaron desde el exterior por zonas poco iluminadas o si lograron entrar mediante un descuido en el perímetro. Otra hipótesis es la participación de más de un grupo, dada la simultaneidad de los ataques y la distancia entre las viviendas afectadas. Por ahora, no se descarta ninguna línea de investigación. La Policía trabaja con registros internos, declaraciones de personal de seguridad y un relevamiento en el área donde aparecieron los primeros indicios.

Trabajo de peritos y primeros avances judiciales

El fiscal de turno dispuso la intervención inmediata de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica para levantar huellas, analizar daños y documentar el recorrido de los intrusos dentro de cada vivienda. También se revisan cámaras internas del barrio y posibles registros de calles cercanas. Los peritos buscan determinar si se utilizó alguna herramienta específica para forzar las aberturas y si existe coincidencia entre los tres ingresos. Cada detalle puede ayudar a reconstruir la secuencia y establecer si se trató de un grupo organizado o de delincuentes que aprovecharon vulnerabilidades puntuales.

Una investigación que recién comienza

Aunque las familias damnificadas fueron notificadas y se encuentran colaborando con la Justicia, todavía no se conocen estimaciones completas del valor total de lo robado. Las autoridades esperan avanzar en las próximas horas mediante el análisis de imágenes y la reconstrucción de horarios. También se aguardan peritajes sobre las puertas dañadas y rastros levantados dentro de las viviendas. Por el momento, los investigadores consideran que el caso requiere un abordaje amplio, con foco tanto en el interior del barrio como en posibles movimientos detectados en su entorno. La causa quedó bajo seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que continuará con las diligencias hasta esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.