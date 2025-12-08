Christian Moyano con la etapa, Matias Contreras la General

Vuelta de Tupungato: suspendida la contrarreloj por inclemencias climáticas
Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato.
En el departamento de Tupungato se disputó la segunda etapa de la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.
El segundo lugar quedó en manos de Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Matias Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz).
1- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos)
2- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos)
3- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
En el departamento de Tupungato se disputó la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Matias Contreras, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador.
El segundo lugar quedó en manos de Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos).
1- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz) 4:58:16,00
2- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos) 4:58:16, 00
3- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos) 4:58:20,00
4- Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)
5- Santana, Rodrigo (Municipalidad de Tunuyan)
6- Ovejero, Mario (Municipalidad de San Carlos)
7- Luján, Enzo (Municipalidad de San Carlos)
8- Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
9- Montoya, Emiliano (Municipalidad de Tunuyan)
10- Cacase, Darío (Grupo Paris. San Luis)
La próxima carrera del calendario rutero erá el sábado 13 y domingo 14 de diciembre con la tradiconal Vuelta del Este.
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
