Christian Moyano con la etapa, Matias Contreras la General

Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .

Ciclismo, podio 2da etapa, Vuelta a Tupungato
Vuelta a TupungatoPodio

En el departamento de Tupungato se disputó la segunda etapa de la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.


El segundo lugar quedó en manos de Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Matias Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz).

Ciclismo, Christian Moyano, Vuelta a Tupungato


Resultados segunda etapa


1- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos)
2- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos)
3- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)

En el departamento de Tupungato se disputó la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Matias Contreras, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador.

El segundo lugar quedó en manos de Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos).

Resultados de la general

1- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz) 4:58:16,00
2- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos) 4:58:16, 00
3- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos) 4:58:20,00
4- Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)
5- Santana, Rodrigo (Municipalidad de Tunuyan)
6- Ovejero, Mario (Municipalidad de San Carlos)
7- Luján, Enzo (Municipalidad de San Carlos)
8- Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
9- Montoya, Emiliano (Municipalidad de Tunuyan)
10- Cacase, Darío (Grupo Paris. San Luis)

Ciclismo, Vuelta a TupungatoVuelta de Tupungato: suspendida la contrarreloj por inclemencias climáticas

La próxima carrera del calendario rutero erá el sábado 13 y domingo 14 de diciembre con la tradiconal  Vuelta del Este.

