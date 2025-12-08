Christian Moyano con la etapa, Matias Contreras la General

En el departamento de Tupungato se disputó la segunda etapa de la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.



El segundo lugar quedó en manos de Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Matias Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz).



Resultados segunda etapa



1- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos)

2- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos)

3- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)

En el departamento de Tupungato se disputó la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Matias Contreras, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador.

El segundo lugar quedó en manos de Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos).

Resultados de la general

1- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz) 4:58:16,00

2- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos) 4:58:16, 00

3- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos) 4:58:20,00

4- Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)

5- Santana, Rodrigo (Municipalidad de Tunuyan)

6- Ovejero, Mario (Municipalidad de San Carlos)

7- Luján, Enzo (Municipalidad de San Carlos)

8- Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)

9- Montoya, Emiliano (Municipalidad de Tunuyan)

10- Cacase, Darío (Grupo Paris. San Luis)

La próxima carrera del calendario rutero erá el sábado 13 y domingo 14 de diciembre con la tradiconal Vuelta del Este.