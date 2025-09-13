Bicicleta de alta gama abandonada sorprende en Villa Mercedes
Este viernes 12 de septiembre, efectivos del Departamento de Investigaciones de la localidad sanluiseña de Quines lograron recuperar una bicicleta rodado 29 marca Venzo, modelo Thorn, que había sido denunciada como sustraída en la misma localidad de Quines, en el departamento Ayacucho (provincia de San Luis).
La denuncia fue realizada en la Comisaría Distrito 15° por una mujer que relató que, mientras utilizaba el cajero del Banco Nación ubicado en calle San Martín, su bicicleta fue sustraída de la vereda donde la había dejado.
A confesión de partes
Tras la denuncia, personal de la brigada investigativa realizó tareas de campo y análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió individualizar al presunto involucrado. Minutos más tarde, en la intersección de calle 25 de Mayo y San Martín, los policías interceptaron a un joven de 25 años, quien al ser notificado de la situación reconoció haberse llevado la bicicleta “por error”.
El rodado fue entregado de manera voluntaria en el domicilio del identificado, y se labraron las actas correspondientes. Por disposición de la fiscalía interviniente, la bicicleta fue restituida a su propietaria, quien la reconoció como de su pertenencia.
La causa quedó caratulada como “Averiguación hurto”, con intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Alejandra Nassivera.
