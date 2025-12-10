San Luis: condenan a tres hermanos por lesiones graves

Incendio destruye colectivo del Grupo 300 en Dorrego
Tres hombres fueron sentenciados a cuatro años de prisión efectiva por lesiones graves agravadas en Villa Mercedes, tras admitir haber herido a un hombre con un arma.Policiales10/12/2025Redacción CuyoNoticias
Franco, César y Brian Paez fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva luego de admitir su participación en un ataque con arma de fuego ocurrido en septiembre en Villa Mercedes. La sentencia fue dictada este miércoles durante una audiencia de juicio abreviado en el Juzgado de Garantía N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.
El hecho juzgado ocurrió el 14 de septiembre, cuando los imputados se presentaron en el domicilio de una familia y, tras una discusión, uno de ellos disparó con un arma calibre 22 largo. Un proyectil impactó en el abdomen de un hombre, provocándole una lesión de gravedad. Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal calificó el caso como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y la participación de dos o más personas.
Durante la audiencia también se unificaron otras causas. Brian y César Paez reconocieron su responsabilidad en delitos adicionales cometidos entre marzo y agosto de 2025, entre ellos portación ilegal de arma de fuego, robo simple en grado de tentativa y hurtos calificados, uno por escalamiento y otro por la participación de un menor.
Tras la conformidad de la Defensa, el juez Alfredo Cuello homologó el acuerdo y declaró la autoría de cada imputado según las respectivas calificaciones legales. Finalmente, ordenó el inmediato traslado de los tres condenados al Servicio Penitenciario Provincial.
Participaron en la audiencia el secretario subrogante Ignacio Esquerré, los fiscales José Olguín, Marcelo Palacio y Andrea Court, y el defensor Gustavo Reviglio.
