Tragedia vial con una bebé muerta en Guaymallén

Una niña de un año murió en Guaymallén luego de ser embestida de manera accidental por una camioneta que realizaba una maniobra en reversa dentro de una finca. La menor fue trasladada al Microhospital de Puente de Hierro, donde el médico de guardia confirmó su deceso. La Justicia investiga el hecho y ordenó la aprehensión del conductor involucrado.



Aviso médico y primeras constataciones



El caso se conoció a las 16.28 hs, cuando la guardia del centro asistencial ubicado en Los Corralitos alertó a la policía sobre el ingreso de la menor ya sin vida. La pequeña había sido trasladada por su madre desde la finca Fernández, situada en calle Milagros al 7375. El personal médico realizó las evaluaciones correspondientes y confirmó que, pese a los intentos de auxilio inicial, no presentaba signos vitales.



Cómo ocurrió el siniestro dentro de la finca



A partir de las averiguaciones, se estableció que el conductor involucrado, un hombre de 31 años identificado como Jonathan B., trabaja como sodero y había llegado al lugar para entregar un pedido. Tras dejar los envases, se dirigió a su camioneta Nissan y comenzó a realizar marcha atrás para retirarse del domicilio. En esa maniobra ocurrió el accidente, ya que no advirtió la presencia de la niña detrás del vehículo.



Maniobra accidental y consecuencias inmediatas



De acuerdo con los testimonios recogidos en la finca, la menor se encontraba en el patio cuando ocurrió el siniestro. La camioneta avanzó en reversa unos metros y la embistió sin que el conductor lo percibiera a tiempo. Minutos después, la familia trasladó de urgencia a la niña al centro asistencial más cercano, donde los profesionales confirmaron la gravedad de las lesiones y luego constataron su fallecimiento.



Intervención policial y medidas adoptadas



Efectivos de la Comisaría 35° arribaron al Microhospital y comenzaron las actuaciones correspondientes. Tras reunir los primeros testimonios y verificar la información aportada por los familiares, se comunicó el hecho a la Oficina Fiscal de Guaymallén. Desde allí se ordenó la aprehensión del conductor y su posterior traslado a sede judicial para continuar con el procedimiento establecido por protocolo.



Trabajo de Policía Científica en el lugar del hecho



Paralelamente, un equipo de Policía Científica se dirigió a la finca para realizar las pericias de rigor. Las tareas incluyeron el análisis de la escena, la evaluación de la camioneta involucrada, la toma de fotografías y la recolección de evidencias que permitan reconstruir con exactitud la posición de la menor y la mecánica del siniestro. También se entrevistó nuevamente a familiares y testigos para consolidar la secuencia de los hechos.



Avances de la causa y acompañamiento a la familia



La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades y confirmar la calificación legal del hecho. Mientras tanto, se dispuso contención para la familia afectada y se mantuvo la aprehensión preventiva del conductor hasta completar las diligencias. El trágico episodio generó profundo impacto en la zona y reabrió el debate sobre las precauciones necesarias al realizar maniobras de retroceso en espacios reducidos.