Accidente en Ruta 143 deja una mujer muerta

Este domingo 14 de diciembre, alrededor de las 08:30, un furgón que trasladaba a un contingente religioso volcó en la Ruta 143, a la altura del Divisadero, en el departamento de San Carlos en la provincia de Mendoza. El vehículo viajaba desde San Rafael hacia Chilecito con al menos 14 ocupantes. Un menor resultó gravemente herido.

Detalles del siniestro

El accidente ocurrió cuando el conductor, identificado como V. P. J., perdió el dominio del Furgon Royal Canon que circulaba de Sur a Norte. Las causas aún se investigan. El vuelco provocó momentos de tensión entre los pasajeros, quienes fueron asistidos rápidamente por personal de emergencia que llegó al lugar.

Asistencia inmediata

Entre los ocupantes, un menor de edad sufrió lesiones de gravedad, con una aparente fractura de cadera. Fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán para recibir atención especializada. El resto de los pasajeros, aunque con golpes y susto, fue atendido en el sitio por profesionales de salud y personal policial.

El operativo en la ruta

La Ruta 143 permaneció parcialmente interrumpida durante las tareas de rescate y asistencia. Bomberos, policías y personal médico trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de los afectados y restablecer la circulación. El tránsito fue desviado por caminos alternativos mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas del vuelco. Se analizarán las condiciones del vehículo, el estado de la calzada y posibles factores climáticos. El informe pericial será clave para establecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes en este tramo de la ruta, que conecta zonas de gran tránsito regional.

Impacto en la comunidad

El contingente religioso se dirigía hacia Chilecito para participar en actividades comunitarias. El accidente generó preocupación en familiares y vecinos, quienes aguardaban noticias sobre el estado de los pasajeros. La solidaridad se hizo presente, con mensajes de apoyo y acompañamiento para las personas afectadas.

Próximos pasos

Se espera la ampliación del parte médico del menor internado en Tunuyán y el informe oficial de las pericias viales. Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por rutas de la región, especialmente en horarios de la mañana, cuando las condiciones pueden variar. El hecho recuerda la importancia de la seguridad vial y la atención constante al conducir.





