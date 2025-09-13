Paso Cristo Redentor Habilitado

Bicicleta de alta gama abandonada sorprende en Villa Mercedes

Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.

Policiales13/09/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

WhatsApp Image 2025-09-13 at 8.43.19 PMEn la madrugada de este sábado 13 de septiembre, efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) encontraron una bicicleta de alta gama abandonada en la vía pública durante un recorrido de prevención en Villa Mercedes.

El hallazgo ocurrió en la intersección de calles Guayaquil y Ardiles, donde los oficiales detectaron una bicicleta marca Venzo, rodado 29, color negro con detalles en verde flúor, que se encontraba en aparente estado nuevo y sin rastro de su propietario.

Sorpresa

Ante la situación, se solicitó la intervención de la Comisaría Décima, que trasladó la bicicleta a la sede policial para determinar su origen y establecer si está vinculada a algún hecho delictivo.

te-importa-banners-GRAN-MENDOZA_1140X110 (1)

Te puede interesar
operativo interministerial

Menor armada en La Paz: operativo interministerial desactivó la crisis

Redacción CuyoNoticias
Policiales10/09/2025

Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.

Lo más visto
operativo interministerial

Menor armada en La Paz: operativo interministerial desactivó la crisis

Redacción CuyoNoticias
Policiales10/09/2025

Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email