En la madrugada de este sábado 13 de septiembre, efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) encontraron una bicicleta de alta gama abandonada en la vía pública durante un recorrido de prevención en Villa Mercedes.

El hallazgo ocurrió en la intersección de calles Guayaquil y Ardiles, donde los oficiales detectaron una bicicleta marca Venzo, rodado 29, color negro con detalles en verde flúor, que se encontraba en aparente estado nuevo y sin rastro de su propietario.

Sorpresa

Ante la situación, se solicitó la intervención de la Comisaría Décima, que trasladó la bicicleta a la sede policial para determinar su origen y establecer si está vinculada a algún hecho delictivo.