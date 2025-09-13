Joven armado detenido tras violento asalto
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.Policiales13/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En la madrugada de este sábado 13 de septiembre, efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) encontraron una bicicleta de alta gama abandonada en la vía pública durante un recorrido de prevención en Villa Mercedes.
El hallazgo ocurrió en la intersección de calles Guayaquil y Ardiles, donde los oficiales detectaron una bicicleta marca Venzo, rodado 29, color negro con detalles en verde flúor, que se encontraba en aparente estado nuevo y sin rastro de su propietario.
Sorpresa
Ante la situación, se solicitó la intervención de la Comisaría Décima, que trasladó la bicicleta a la sede policial para determinar su origen y establecer si está vinculada a algún hecho delictivo.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva
La Policía de Quines halló una bicicleta Venzo robada tras analizar cámaras de seguridad. Un joven de 25 años la entregó y fue restituida a su dueña.
Un motociclista de 38 años sufrió amputación de pierna derecha tras ser embestido por un auto en Ruta 50 y Rodríguez Peña. Fue derivado al Hospital Central.
Un vehículo chileno volcó a 5 km de Uspallata. El conductor sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central; su esposa e hijas están fuera de peligro.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Un Toyota Corolla volcó en la Ruta 7 en Uspallata. El conductor, de 74 años, sufrió TEC y politraumatismos y fue derivado al Hospital Central de Mendoza.
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.