Un accidente fatal se registró este sábado 14 de septiembre alrededor de las 20:25 horas en el departamento de Lavalle, provincia de Mendoza. La víctima fue identificada como Franco Jeremías Ontiveros, de 19 años.

El hecho ocurrió en calle Núñez, a dos kilómetros al norte de Ruta 34, en jurisdicción de la Comisaría 63° de Lavalle, cuando una motocicleta Motomel colisionó en la parte trasera de un camión Mercedes Benz.

De acuerdo con las primeras pericias, el conductor del camión, identificado como M. A., de 35 años, había detenido su marcha en el costado oeste de la calle para consultar con un vecino sobre la ubicación de una finca donde debía cargar lechuga. Al reincorporarse y subir nuevamente al vehículo, sintió un fuerte impacto en la parte trasera.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y asistió al motociclista, quien presentaba politraumatismos graves y traumatismo encéfalo craneano severo, constatando posteriormente su muerte en el lugar.

En tanto, al conductor del camión se le practicó el dosaje de alcoholemia, arrojando un resultado de 0.0 g/L. La fiscalía dispuso las medidas de rigor para determinar las circunstancias exactas del siniestro.