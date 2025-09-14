Motociclista grave tras chocar con una Hilux en Rivadavia
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
Un Peugeot 207 volcó en la Rotonda del Cóndor. Bomberos rescataron a una persona atrapada y ambos ocupantes fueron asistidos por traumatismos.Policiales14/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Dos personas resultaron lesionadas este domingo por la mañana luego de que un automóvil volcara en la Rotonda del Cóndor, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas y fue reportado a la línea de emergencias.
Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 25° y de tránsito constató que un Peugeot 207 había volcado, quedando una de las dos personas que viajaban en el rodado atrapada en el interior.
Los Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate, logrando liberar a los ocupantes, identificados como B. M., de 32 años (conductor) y L. I., de 34 años (acompañante). Ambos presentaban traumatismos por accidente vial y fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes los trasladaron a un centro asistencial.
A B. M. se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. En el lugar intervino el ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 01, quien ordenó las medidas de rigor para establecer las causas del siniestro.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
La Policía Vial de Mendoza detectó a cinco automovilistas con alcoholemia positiva en un operativo superaban el límite legal permitido.
Franco Ontiveros, de 19 años, murió tras impactar con un camión en calle Núñez, Lavalle (Mendoza). El conductor del rodado mayor dio alcoholemia 0.0 g/L.
Un hombre con pedido de captura cayó tras intentar ingresar a una vivienda en Albardón. Su cómplice escapó y la moto en la que circulaban tenía pedido de secuestro.
El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 20, en 9 de Julio. Tres personas resultaron heridas y uno de los conductores presentaba signos de ebriedad.
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva
La Policía de Quines halló una bicicleta Venzo robada tras analizar cámaras de seguridad. Un joven de 25 años la entregó y fue restituida a su dueña.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El Granate, sin ser más que Independiente Rivadavia, se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
Empató sin goles con Barracas Central, en la próxima fecha volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, esta vez frente a Instituto, dirigido por el Gato Oldrá.