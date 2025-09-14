Dos personas resultaron lesionadas este domingo por la mañana luego de que un automóvil volcara en la Rotonda del Cóndor, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas y fue reportado a la línea de emergencias.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 25° y de tránsito constató que un Peugeot 207 había volcado, quedando una de las dos personas que viajaban en el rodado atrapada en el interior.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate, logrando liberar a los ocupantes, identificados como B. M., de 32 años (conductor) y L. I., de 34 años (acompañante). Ambos presentaban traumatismos por accidente vial y fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes los trasladaron a un centro asistencial.

A B. M. se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. En el lugar intervino el ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 01, quien ordenó las medidas de rigor para establecer las causas del siniestro.