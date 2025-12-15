Mili Alastra fue elegida la mejor del mundo

El equipo albiceleste luchó hasta el final pero cayó por 2 a 1 frente a su "bestia negra", Países Bajos, un rival con el que han disputado cinco de las últimas seis definiciones en esta categoría. Sin embargo, al término del encuentro, todas las miradas se posaron sobre la jugadora que milita en la UNCuyo. Alastra recibió la medalla de plata junto a sus compañeras, pero se llevó a casa el trofeo de "Estrella Emergente", confirmando su proyección en la élite del hockey mundial.

El camino de Las Leoncitas hacia el subcampeonato fue sólido. Accedieron a la instancia decisiva tras vencer a China por 3 a 0 en semifinales y superar a Alemania en cuartos. En la fase de grupos, el equipo mostró carácter tras empatar con Gales y Bélgica, para luego destaparse con una goleada histórica de 13 a 0 ante Zimbabue. Con este resultado, Argentina suma un nuevo podio a su historial (fueron campeonas en 1993 y 2016), y Mendoza suma una nueva referente internacional.

Milagros Alastra es la mendocina que integra el conjunto de Las Leoncitas, y acaba de salir subcampeona en el Mundial de Hockey Junior que se jugó en Santiago de Chile. El equipo albiceleste cayó ante las tricampeonas de los Países Bajos, pero la jugadora que milita en la UNCuyo tuvo un distinción aparte pese a la derrota: fue elegida la mejor jugadora del torneo.

La selección sub 21 perdió por 2 a 1 en la final del certamen ante un clásico rival, ya que disputaron cinco de los últimas seis finales en mundiales en esta categoría.

Milagros Alastra fue elegida como la mejor jugadora del Mundial de Santiago, cerrando una actuación brillante que sostuvo a lo largo de todo el certamen. La jugadora de Universidad de Cuyo es la sexta deportista de nuestro país en lograr el galardón, la primera nacida de nuestra provincial.

Además de Alastra, fueron MVP del certamen en cuestión Soledad García (en las ediciones 2002 y 2004), Florencia Habif (2014), Majo Granatto (2016 y 2017), Lucina Von der Heyde (2018) y Zoe Díaz (2024).

Foto ARG Field