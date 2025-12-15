Mili Alastra fue elegida la mejor del mundo

Nahuel Méndez fue el ganador en Vuelta del Este
Como había ocurrido en la temporada anterior, en febrero pasado Nahuel Mendez (entonces se corrió en Rivadavia) se quedó con la Vuelta del Este.
La Leoncita mendocina jugadora de la UNCuyo se consagró en el Mundial Junior de Chile, lamentablemente Argentina cayó en la final ante Países Bajos.Deportes15/12/2025Deportes CuyoNoticias
El equipo albiceleste luchó hasta el final pero cayó por 2 a 1 frente a su "bestia negra", Países Bajos, un rival con el que han disputado cinco de las últimas seis definiciones en esta categoría. Sin embargo, al término del encuentro, todas las miradas se posaron sobre la jugadora que milita en la UNCuyo. Alastra recibió la medalla de plata junto a sus compañeras, pero se llevó a casa el trofeo de "Estrella Emergente", confirmando su proyección en la élite del hockey mundial.
El camino de Las Leoncitas hacia el subcampeonato fue sólido. Accedieron a la instancia decisiva tras vencer a China por 3 a 0 en semifinales y superar a Alemania en cuartos. En la fase de grupos, el equipo mostró carácter tras empatar con Gales y Bélgica, para luego destaparse con una goleada histórica de 13 a 0 ante Zimbabue. Con este resultado, Argentina suma un nuevo podio a su historial (fueron campeonas en 1993 y 2016), y Mendoza suma una nueva referente internacional.
Milagros Alastra es la mendocina que integra el conjunto de Las Leoncitas, y acaba de salir subcampeona en el Mundial de Hockey Junior que se jugó en Santiago de Chile. El equipo albiceleste cayó ante las tricampeonas de los Países Bajos, pero la jugadora que milita en la UNCuyo tuvo un distinción aparte pese a la derrota: fue elegida la mejor jugadora del torneo.
La selección sub 21 perdió por 2 a 1 en la final del certamen ante un clásico rival, ya que disputaron cinco de los últimas seis finales en mundiales en esta categoría.
Milagros Alastra fue elegida como la mejor jugadora del Mundial de Santiago, cerrando una actuación brillante que sostuvo a lo largo de todo el certamen. La jugadora de Universidad de Cuyo es la sexta deportista de nuestro país en lograr el galardón, la primera nacida de nuestra provincial.
Además de Alastra, fueron MVP del certamen en cuestión Soledad García (en las ediciones 2002 y 2004), Florencia Habif (2014), Majo Granatto (2016 y 2017), Lucina Von der Heyde (2018) y Zoe Díaz (2024).
Foto ARG Field
Como había ocurrido en la temporada anterior, en febrero pasado Nahuel Mendez (entonces se corrió en Rivadavia) se quedó con la Vuelta del Este.
El Boli y el Condor son los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y clasificaron a la próxima fase del Torneo Regional Amateur
El malargüino se impuso con autoridad en los 10K de la carrera paceña. Entre las chicas, la dueña absoluta de la carrera fue la sanluiseña Lucía Juárez.
La bestia Damián Castro, la China Brisa Alfonzo (semifondo) y el Turco Abraham Bonarrigo salieron airosos en sus compromisos en la velada del Hotel Hyatt
Es el paso previo a la inscripción definitiva que se realizará en febrero del 2026, y se mantendrá durante el mes de diciembre.
Emotivo testimonio de Daniel Yudica sobre su condición y su pasión por el deporte en la última edición del año de las Clinicas Deportivas de Guaymallén
Agostina Atencio ingresó en el top 10 de la Argentina. Destacada labor de los comprovincianos Paula Yacante y Tomás Martínez entre 601 corredores.
Una joven de 16 años murió tras despistar en la ruta provincial 25, cerca del dique San Felipe. Otra adolescente permanece internada en estado delicado.
El siniestro ocurrió de madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas. El chofer del camión dio positivo en el alcotest realizado por la policía.
Un furgón con 14 pasajeros volcó en San Carlos (prov. de Mendoza); un niño sufrió fractura y una mujer de 80 años que murió tras ser trasladada.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.
El 20 de diciembre, San Martín celebrará su aniversario con la 4ª edición del Paseo del Vino en Tierras del Bonarda, con más de 30 bodegas, música y gastronomía.