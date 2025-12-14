Running nocturno de La Paz con 1500 corredores
El malargüino se impuso con autoridad en los 10K de la carrera paceña. Entre las chicas, la dueña absoluta de la carrera fue la sanluiseña Lucía Juárez.Deportes14/12/2025Deportes CuyoNoticias
Los atletas corrieron por un circuito absolutamente plano que ofreció dos retomes y largas rectas que discurrieron por calles y avenidas del centro paceño, como así también por carriles de la periferia de la ciudad del Este.
Los runners no pudieron aprovechar el terreno llano del dibujo para buscar sus marcas personales ya que estuvieron condicionados por la alta temperatura, que rondó los 29° C; la elevada humedad y algunas rebeldes ráfagas de viento.
El evento, que contó con más de mil participantes (sumando a los 10 km los 3 recreativos), tuvo como sello característico el aliento incondicional de los vecinos que se volcaron a las calles a vivar y aplaudir a los deportistas.
La carrera, responsabilidad de la municipalidad local, estuvo muy bien organizada ya que ofreció una excelente señalización, una correcta ubicación de los puestos de hidratación y, principalmente, un acertado operativo de tránsito que permitió a los protagonistas trotar tranquilos porque en ningún momento se cruzaron con vehículos.
Los varones
El top five estuvo compuesto por el malargüino, radicado en San Rafael, de TyT Ignacio Sánchez (32:25); por el citadino de Pura Pasión Emilio Medina (32:40); por el sanmartiniano de Proactive Bruno Barsotti (32:45); por el sanluiseño de R3S Néstor Peinado (32:55) y por el sanrafaelino de TyT Facundo Camiletti (34:11).
Como dijimos, la carrera estuvo dominada de principio a fin por Sánchez, más allá de que Medina pretendió dar batalla los primeros dos km.
Con el primer puesto de ayer, el sureño, de 24 años y estudiante del Profesorado de Educación Física, cerró un magnífico año plagado de triunfos y buenos resultados que pretende repetirlos en 2026. Para ello, comenzará su pretemporada el próximo mes de enero con vista a correr las mismas competencias de 2025, incluidas el Nacional de Mayores y la Copa de Mayores.
Las chicas
Las mujeres más rápidas fueron la sanluiseña de Los Linces Lucía Juárez (34:25), la alvearense de Trisports Lorena Cuello (36:30), la sanmartiniana de Proactive Belén Alegre (38:07), la rivadaviense de Proactive Noelia Rodríguez (39:50) y la sanrafaelina de TyT Marina Rodríguez (40:11).
Juárez, como marcan los tiempos, fue la dueña absoluta de la competencia. “Se me dio una linda carrera. Pude salir a un buen ritmo y mantenerlo, repitiendo el triunfo de año pasado, así que estoy muy feliz”, indicó la triunfadora.
Lucía tiene pensado tomarse una semana de pausa activa, es decir correr tranquila y sin exigirse, para luego comenzar la pretemporada con vista a sus próximos desafíos: los 10 km de Cipolletti, en marzo, para luego encarar el Nacional de Pista y “todas las carreras que se presenten luego”.
Fuente Mendoza Corre
