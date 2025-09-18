DOSEP garantiza cobertura a sus afiliados de la Ciudad de San Luis

Dermatitis atópica: se diagnostican 5 de cada 10 casos en la infancia
El 14 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, un día para reflexionar sobre el impacto de esta enfermedad en la niñez.
La Obra Social del Estado Provincial afirmó que tras finalizar el convenio con el Círculo Médico de San Luis, sus afiliados seguirán siendo atendidos por los profesionales médicos que figuran como prestadores de DOSEP.Salud18/09/2025Redacción CuyoNoticias
A partir de este 19 de septiembre finaliza el vínculo con el Círculo Médico de la Capital provincial y la relación de los médicos con la obra social provincial, se realizará de modo directo. Asimismo, se informa que las prestaciones en el resto de la provincia se continuarán brindando con la misma modalidad que se vienen desarrollando.
A traves de un comunicado DOSEP aclaró que no registra la voluntad de bajas en el registro de profesionales médicos de la obra social, los mismos continúan estando a disposición de los afiliados y deberán seguir atendiendo con normalidad, en las mismas condiciones que lo venían haciendo, sin el cobro de co-seguros o montos dinerarios englobados en otros conceptos.
La relación con los médicos que continúan como prestadores se realizará de modo directo, sin intermediarios, con todos los profesionales de la salud que en su momento manifestaron su voluntad de trabajar con la obra social y que no han renunciado al compromiso asumido como prestadores de nuestros afiliados.
Asimismo, se solicita a quienes sean vulnerados en sus derechos de ser atendidos por algun prestador, tanto sea negándoles la atención médica o imponiendo pagos extras, denuncien la situación, la obra social analizará cada caso en particular y aplicará las sanciones correspondientes, las cuales, pueden llegar hasta la suspensión del prestador médico. Se informa además que cualquier pago indebido a un profesional de la salud, no será reintegrado por la obra social.
