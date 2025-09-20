Ciclista muere por ráfaga de viento en Ullum

Un trágico accidente se cobró la vida de un ciclista este sábado por la tarde en la Ruta Provincial N° 60, a la altura del paredón del Dique de Ullum, en la provincia de San Juan. El hecho ocurrió cerca de las 17 horas, cuando una fuerte ráfaga de viento Zonda provocó que el deportista perdiera el control de su bicicleta mientras descendía por la ruta.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 30°, el hombre, que aún no ha sido identificado, impactó primero contra el hormigón que divide la calzada y luego contra un poste de luz, lo que le causó gravísimas heridas que le provocaron la muerte en el acto.

La víctima circulaba en sentido de descenso, y se presume que las intensas ráfagas de Zonda habrían sido determinantes en el accidente. Personal policial, bomberos y médicos del servicio de emergencias trabajaron en el lugar, pero no pudieron reanimarlo.

Como el ciclista no portaba documentación, la Policía decidió difundir imágenes de su bicicleta para intentar identificarlo y dar con su familia. El trágico hecho se produjo a unos 500 metros antes de llegar a la ex Cerámica San José, en jurisdicción de Rivadavia. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.