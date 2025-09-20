Ciclista muere por ráfaga de viento en Ullum

Tragedia en Maipú: joven murió tras chocar su auto
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre murió al caer de su bicicleta en la Ruta 60, en el Dique de Ullum, San Juan. El fuerte viento Zonda habría provocado el fatal accidente.Policiales20/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un trágico accidente se cobró la vida de un ciclista este sábado por la tarde en la Ruta Provincial N° 60, a la altura del paredón del Dique de Ullum, en la provincia de San Juan. El hecho ocurrió cerca de las 17 horas, cuando una fuerte ráfaga de viento Zonda provocó que el deportista perdiera el control de su bicicleta mientras descendía por la ruta.
Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 30°, el hombre, que aún no ha sido identificado, impactó primero contra el hormigón que divide la calzada y luego contra un poste de luz, lo que le causó gravísimas heridas que le provocaron la muerte en el acto.
La víctima circulaba en sentido de descenso, y se presume que las intensas ráfagas de Zonda habrían sido determinantes en el accidente. Personal policial, bomberos y médicos del servicio de emergencias trabajaron en el lugar, pero no pudieron reanimarlo.
Como el ciclista no portaba documentación, la Policía decidió difundir imágenes de su bicicleta para intentar identificarlo y dar con su familia. El trágico hecho se produjo a unos 500 metros antes de llegar a la ex Cerámica San José, en jurisdicción de Rivadavia. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
El accidente ocurrió en Costa de Araujo. Lautaro Arabel, de 20 años, murió en el lugar tras ser colisionado por una Ford F-100 con alcoholemia negativo.
El siniestro ocurrió en el km 726, entre Fraga y Liborio Luna en San Luis. El conductor, oriundo de Córdoba, resultó ileso y fue asistido en el lugar.
El siniestro ocurrió en Carril Retamo y calle Arias. La víctima, de 21 años, falleció tras colisionar contra un colectivo que giraba en la intersección.
Una joven de 24 años resultó gravemente herida en el siniestro vial en alta montaña este viernes por la tarde, fue trasladada al hospital Central de Mendoza
La Justicia de San Luis autorizó acceder a las cuentas de Ramón Ezequiel Cruz, investigado por presunto fraude y desvío de fondos públicos en Las Aguadas.
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.
El 14 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, un día para reflexionar sobre el impacto de esta enfermedad en la niñez.
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.
Godoy Cruz celebra el Día del Turismo con una propuesta inmersiva en Espacio Arizu que combina enología, arte y gastronomía este sábado 27 desde las 12.
Orrego visitó los ensayos finales de la primera etapa de trabajos de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que le otorgarán 30 años más de vida útil