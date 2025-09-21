Un buen punto se trajo la Lepra de Santa Fe

A pesar de actuar como visitante Independiente Rivadavia se paró para no cederle terreno al dueño de casa y la actitud tuvo sus frutos al inaugurar el marcador rápidamente, la jugada nace en un córner favorable a Unión, despeje, contraataque y Mauro Pitton que vence su propia valla, el azul del parque comenzaba a ganar a domicilio.

Con el resultado a favor la lepra comenzó a manejar los hilos del partido y parecía todo encaminado a terminar 1 a 0 a favor el periodo inicial, pero en un tiro de esquina a favor del tatengue hubo mano en el área de Amarfil, nada que discutir y Tarragona, de pasado en Independiente Rivadavia desde los 12 pasos marcaba el empate tatengue.

Lo daría vuelta en el segundo tiempo, con el segundo gol en contra de la tarde, como lo verán en las imágenes casi un blooper, Villalba se la quiso bajar a su propio arquero, Centurión nada pudo hacer y el partido quedaba 2 a 1 a favor de Unión, pero muchisimo tiempo por jugar, la lepra no merecia ir perdiendo y buscaria al menos la igualdad.

El empate fue un golazo, internacional por la intervención de un colombiano y un paraguayo, exquisito pase de Sebastián Villa y Alex Arce de taco vencio la resistencia del arquero de Unión para establecer el 2 a 2, habia algo de justicia en el 15 de Abril, de ahí en más el triunfo sería del que hiciera mejor las cosas o no se equivocara y terminó 2 a 2.

Unión de Santa Fe es el lider de la zona A del Clausura con 16 puntos, le sigue Barracas Central con 15, Boca Juniors, Central Cordoba y Banfield suman 13, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia y Huracán 12, hasta el momento los clasificados para jugar por el título.

Independiete Rivadavia se ubica en el puesto 13 con 9 puntos y su próximo rival será Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini, inmejorable momentos para descontar puntos que por ahora tiene el Globo como ultimo clasificado, en la tabla anual Independiente Rivadavia tiene 36 puntos y hasta acá el ultimo clasificado para entrar a la Sudamericana es Racing con 38, está cerca la lepra de meterse en una copa continental.

Sintesis:

Unión de Santa Fe : 2

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Julián Palacios,) Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona DT: Leonardo Madelón./ Cambios: ST: Augusto Solari por Palacios, Rafael Profini por Martínez, Nicolás Palavecino por Fragapane, Diego Díaz por Estigarribia.

Independiente Rivadavia : 2

Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; Matías Fernandez, Tomas Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Nicolás Retamar por Costa, Mauricio Cardillo por Amarfil, Pedro Souto por Gómez, Fabricio Sartori x Fernandez, Mauro Peinipil por Bonifacio.

Goles: PT: 11: M. Pittón en contra (IR), 41: Tarragona de penal (U). / ST: 8' Villalba en contra (U); 18: Arce (IR).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: 15 de Abril

Fotos Prensa Independiente Rivadavia