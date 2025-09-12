Lanus freno a la Lepra mendocina en la Fortaleza

Reconocimiento a Julieta Benedetti oro en los Panamericanos
La ciclista mendocina fue agasajada junto a familias y miembros de la comunidad del ciclismo que se sumaron para acompañar este emotivo reconocimiento.
El Granate sin ser más que Independiente Rivadavia se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.Deportes12/09/2025Deportes CuyoNoticias
Lanús llegaba al partido con Independiente Rivadavia con tres partidos sin victorias, eliminado de la Copa Argentina y en la cabeza el partido con el Fluminense por la Copa Sudamericana en las instancias de cuartos de final, sobre llovido mojado por las lesiones que dejaban al plantel diezmado para enfrentar a la Lepra mendocina.
Era tal vez la oportunidad para los Azules - vestidos de blanco en la Fortaleza- pensando en las dos tablas, la de la permanencia en la categoría y a su vez clasificación a alguna de las copas internacionales, no consiguió ninguno de los dos objetivos tras la derrota por la mínima ante el granate, tanto conseguido por Walter Bou, su primer gol en el Clausura.
Realmente parejo fue el primer tiempo, levemente con más llegadas para el equipo mendocino, pero el gol de la Pantera cambió todos los libretos, en desventaja le permitió a Lanús jugar más tranquilo y esta vez aunque Alfredo Berti hizo los cinco cambios reglamentarios las respuestas no llegaron desde el banco.
Pudo empatarlo Independiente Rivadavia, si, ya que fue un partido parejo, pero contando las ocasiones nítidas de gol, fue Centurión en el arco azul quien evitó las más claras. Borrón y cuenta nueva. Ahora a pensar en el próximo rival, Unión en Santa Fe, partido programado para el sábado a las 16.45 en cancha del Tatengue.
En el torneo Clausura Independiente Rivadavia ocupa el 13er lugar con 8 puntos apenas arriba de dos equipos Racing y Aldosivi. En la tabla anual en el puesto 11 con 35 unidades y en cuanto al puntaje promedio para el descenso por el momento tranquilo, puesto 19 entre 30 participantes.
El gol granate: Fue a los 10 minutos del segundo tiempo y llegó tras una buena jugada colectiva de las que participaron el mendocino Marcelo-Moreno, el Toto Eduardo Salvio y Walter Bou- el gol de la Pantera terminó convirtiéndose en el único gol del partido.
Lanús: 1
Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Alexis Segovia, Marcelino Moreno y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino./ Cambios: Rodrigo Castillo x Segovia, Dylan Aquino x Bou, Alexis Canelo x Moreno, Lautaro Acosta x Salvio, Gonzalo Pérez x Medina.
Independiente Rivadavia: 0
Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Alex Arce x Osella, Ezequiel Bonifacio x Cardillo, Kevin Retamar x Fernandez, Leonel Bucca x Amarfil, Matias Bergara x Sartori.
El Gol: ST: 10: Bou (L)
Árbitro: Hernán Mastrángelo/ Expulsado Castillo
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
La ciclista mendocina fue agasajada junto a familias y miembros de la comunidad del ciclismo que se sumaron para acompañar este emotivo reconocimiento.
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.
En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país. La carrera principal será cerca de las 17.
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín son ntegrantes de la Selección Argentina cy orrerán el relevo este jueves 11 y el cross country el viernes 12.
Junto a la sexta del Rally Provincial hicieron vibrar a la provincia durante tres días. Este domingo tuvo su gran cierre en Boxes de Potrero de los Funes.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
Empató Guaymallén y lo alcanzó Argentino, sendos triunfos de Huracán y Fadep para seguir a una unidad de los líderes del Clausura de Liga Mendocina.
Desde la Federación Cardiológica Argentina advierten sobre el uso de sustancias en el deporte, tanto profesional como amateur, que pueden afectar al corazón.
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.
Un Toyota Corolla volcó en la Ruta 7 en Uspallata. El conductor, de 74 años, sufrió TEC y politraumatismos y fue derivado al Hospital Central de Mendoza.
La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.