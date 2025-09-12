Lanus freno a la Lepra mendocina en la Fortaleza

Lanús llegaba al partido con Independiente Rivadavia con tres partidos sin victorias, eliminado de la Copa Argentina y en la cabeza el partido con el Fluminense por la Copa Sudamericana en las instancias de cuartos de final, sobre llovido mojado por las lesiones que dejaban al plantel diezmado para enfrentar a la Lepra mendocina.

Era tal vez la oportunidad para los Azules - vestidos de blanco en la Fortaleza- pensando en las dos tablas, la de la permanencia en la categoría y a su vez clasificación a alguna de las copas internacionales, no consiguió ninguno de los dos objetivos tras la derrota por la mínima ante el granate, tanto conseguido por Walter Bou, su primer gol en el Clausura.

Realmente parejo fue el primer tiempo, levemente con más llegadas para el equipo mendocino, pero el gol de la Pantera cambió todos los libretos, en desventaja le permitió a Lanús jugar más tranquilo y esta vez aunque Alfredo Berti hizo los cinco cambios reglamentarios las respuestas no llegaron desde el banco.

Pudo empatarlo Independiente Rivadavia, si, ya que fue un partido parejo, pero contando las ocasiones nítidas de gol, fue Centurión en el arco azul quien evitó las más claras. Borrón y cuenta nueva. Ahora a pensar en el próximo rival, Unión en Santa Fe, partido programado para el sábado a las 16.45 en cancha del Tatengue.

En el torneo Clausura Independiente Rivadavia ocupa el 13er lugar con 8 puntos apenas arriba de dos equipos Racing y Aldosivi. En la tabla anual en el puesto 11 con 35 unidades y en cuanto al puntaje promedio para el descenso por el momento tranquilo, puesto 19 entre 30 participantes.

El gol granate: Fue a los 10 minutos del segundo tiempo y llegó tras una buena jugada colectiva de las que participaron el mendocino Marcelo-Moreno, el Toto Eduardo Salvio y Walter Bou- el gol de la Pantera terminó convirtiéndose en el único gol del partido.

Sintesis

Lanús: 1

Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Alexis Segovia, Marcelino Moreno y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino./ Cambios: Rodrigo Castillo x Segovia, Dylan Aquino x Bou, Alexis Canelo x Moreno, Lautaro Acosta x Salvio, Gonzalo Pérez x Medina.

Independiente Rivadavia: 0

Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Alex Arce x Osella, Ezequiel Bonifacio x Cardillo, Kevin Retamar x Fernandez, Leonel Bucca x Amarfil, Matias Bergara x Sartori.

El Gol: ST: 10: Bou (L)

Árbitro: Hernán Mastrángelo/ Expulsado Castillo

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez