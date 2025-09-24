Se vienen las Olimpíadas de Empleados Públicos

Los empleados públicos volverán a disfrutar de una de las competencias internas más apasionantes, luego de que volvieron a realizarse en 2024. Las Olimpiadas de Empleados Públicos contarán con 15 disciplinas que se desarrollarán hasta diciembre.

El puntapié inicial estará protagonizado por el fútbol, conformado por Fútbol 11 libre, Fútbol 7 femenino y Fútbol 7 masculino, que se llevará a cabo en la Villa Deportiva de la ciudad de San Luis. La fecha de inicio de estas tres disciplinas será el 3 de octubre, donde los equipos interesados en participar deberán inscribirse a través de los delegados de cada dependencia gubernamental, o comunicándose vía mail a [email protected] y telefónicamente al 2664-773296.

Entre las disciplinas que terminan de conformar las Olimpiadas se encuentran:

– Atletismo (5k)

– Básquet libre (masculino y femenino)

– Voley libre (masculino y femenino)

– Pádel

– Tenis de mesa

– Ciclismo

– MTB

– Natación

– Ajedrez

– Tejo (mixto)

– Buraco

– Chin Chon

– Truco

Este año, como en la edición 2024, las Olimpiadas contarán con dos deportes adaptados para personas con discapacidad. Tanto la natación como el tenis de mesa serán contemplados como deportes adaptados, velando por un evento que integre a todos los empleados públicos de la provincia.