Se vienen las Olimpíadas de Empleados Públicos

Mateo Kalejman corrió la contrarreloj en el Mundial
Con Delfina Dibella son los ciclistas sanjuaninos de la Selección Argentina que Ruanda, África, en el campeonato del mundo en la especialidad ruta.
El certamen comenzará con el fútbol el próximo 3 de octubre y se desarrollará en la Villa Deportiva y es esperado con ansias por los estatales de San Luis.Deportes24/09/2025Deportes CuyoNoticias
Los empleados públicos volverán a disfrutar de una de las competencias internas más apasionantes, luego de que volvieron a realizarse en 2024. Las Olimpiadas de Empleados Públicos contarán con 15 disciplinas que se desarrollarán hasta diciembre.
El puntapié inicial estará protagonizado por el fútbol, conformado por Fútbol 11 libre, Fútbol 7 femenino y Fútbol 7 masculino, que se llevará a cabo en la Villa Deportiva de la ciudad de San Luis. La fecha de inicio de estas tres disciplinas será el 3 de octubre, donde los equipos interesados en participar deberán inscribirse a través de los delegados de cada dependencia gubernamental, o comunicándose vía mail a [email protected] y telefónicamente al 2664-773296.
Entre las disciplinas que terminan de conformar las Olimpiadas se encuentran:
– Atletismo (5k)
– Básquet libre (masculino y femenino)
– Voley libre (masculino y femenino)
– Pádel
– Tenis de mesa
– Ciclismo
– MTB
– Natación
– Ajedrez
– Tejo (mixto)
– Buraco
– Chin Chon
– Truco
Este año, como en la edición 2024, las Olimpiadas contarán con dos deportes adaptados para personas con discapacidad. Tanto la natación como el tenis de mesa serán contemplados como deportes adaptados, velando por un evento que integre a todos los empleados públicos de la provincia.
Mercedes Suárez, Gustavo Sánchez y Marcos Arce fueron los corredores sanjuaninos en la prueba. En cuyo en tanto se disputó la Maratón Huazihul.
Como Deporivo Algarrobal se bajo del torneo, los equipos que debían enfrentarlo, de aquí al final del torneo sumarán puntos, 5to club en el año que se baja.
El ganador de la tarde fue el Gato Daniel Oldrá, hoy DT de la Gloria, fue ovacionado desde los cuatro costados de la cancha y la dirigencia le entregó una plaqueta.
Se disputó una nueva fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
Independiente Rivadavia empató con Unión 2 a 2, lo ganaba, se lo dieron vuelta e igualó finalmente, dos goles en contra, uno para cada uno de los equipos.
El botellero terminó jugando con nueve jugadores y logró el triunfo ante Arsenal de Sarandi poniendo a los del Viaducto con un pie en el descenso.
El Lobo mendocino venció 2 a 0 a San Telmo y aprovechando la caida de Estudiantes de Rio ante Chaco For Ever por el mismo resultado manda solo en su grupo.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
Este 24 de septiembre se conmemora esta fecha importante para la ciencia: la necesidad de seguir investigando para salvar más vidas.
Son las tesis ternadas de la tercera edición del Concurso Nacional impulsado por INVAP, que destaca proyectos de investigación aplicada en el universo de la ingeniería con pluralidad de miradas.
Una experiencia para reconectar con el cuerpo y el alma a través del movimiento consciente, vibración sonora y meditación, donde la energía fluye en armonía.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.