Presencia sanjuanina en la Maratón de Buenos Aires

Mateo Kalejman corrió la contrarreloj en el Mundial
Con Delfina Dibella son los ciclistas sanjuaninos de la Selección Argentina que Ruanda, África, en el campeonato del mundo en la especialidad ruta.
El etíope Habtamu Birlew Denekew fue ganador de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2025 al imponerse en la prueba de 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos.
Con más de 15.000 corredores, este domingo 21 de septiembre, a las siete de la mañana se disputó una edición récord que tuvo como punto de largada y llegada la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo.
San Juan estuvo presente con la atleta Mercedes Suárez, quien tuvo un gran desempeño, finalizando 27ª en la general de damas, entre 3.885 corredoras y quinta en su categoría (F30-34) entre 554 participantes, con un tiempo de 3h02m17s.
Mercedes Suárez: “Una carrera grandiosa, impecable en una gran ciudad. Recorrí todo Buenos Aires corriendo, fue un planazo. Y lo que más me gustó es que todos vinimos por la misma distancia. Terminar la carrera compartiendo con maratonistas y muchos que corrían por primera vez fue emocionante y algo que recomiendo, con mucha precaución, siempre preparar 42K sin anticiparse, con mucha paciencia, dándole tiempo al cuerpo, que se acomode la distancia y que puedan todos disfrutar de esta emocionante carrera y distancia en algún momento de su vida”.
Otros sanjuaninos presentes fueron: Gustavo Sánchez, quien fue 52° en la general y ocupó el décimo puesto en su categoría M18-29, cerrando una gran actuación, teniendo en cuenta el alto nivel de corredores nacionales e internacionales que estuvieron presentes.
Marcos Arce fue 15° en M35-39 con un tiempo de 2h31m38s y 33° en la general de varones. Enrique Falivene ocupó el puesto 2246 de la general y fue 528° en la categoría M35-39.
El club Huazihul realizó la tercera edición de la Maratón que se disputa con fines solidarios. Con tres distancias: 1,5K; 5K y 10K, las competencias contaron con varios runners locales de primer nivel y muchos aficionados que llegaron para colaborar con la institución.
La ganadora de los 10K, Valeria Paniagua comentó: “Esta es la tercera edición que hace el Club Huazihul con el objetivo de ayudar a las chicas de hockey, de las inferiores, a las niñas de 12, 13, 14 años. Estos años nos han estado invitando no sólo a las “Mujeres fuertes” sino a algunos atletas de alto rendimiento y quise estar presente.
La verdad que nos recibieron super bien, los padres de las chicas, todo era un ambiente muy familiar, podríamos decir de compañerismo, donde las nenas participaron en darnos la hidratación, el recibimiento en el arco de llegada poniéndonos las medallas. El circuito estuvo muy bien marcado, muy bien delimitado por el predio y afuera del mismo en un loteo privado, así que agradecida por todo a la gente del club”.
Resultados
10K - Damas
1ª Valeria Paniagua
2ª Mariana Montero
3ª Fátima Villafañe
10K - Varones
1° Alejandro Platero
2° Gustavo Illia
3° Renzo Ontiveros
5K – Damas
1ª Cecilia Zagarra
2ª Guadalupe Nievas
3ª Miriam Illia
5K - Varones
1° Mario Nievas
2° Gustavo Molina
3° Hugo Colarte
1,5K – Damas
1ª Luz Cialella
2ª Umma Carrizo
3ª Giselle Aballay
1,5K – Varones
1° Juan Barceló
2° Germán Cialella
3° Vittorio Platero
