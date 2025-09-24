Perros al rescate: campaña de vacunación con asistencia canina

Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer
Este 24 de septiembre se conmemora esta fecha importante para la ciencia: la necesidad de seguir investigando para salvar más vidas.
El Hospital Notti presentó la campaña Súperheroes, Peludos al rescate, una iniciativa que busca fomentar la vacunación en niños mediante la asistencia de perros entrenados.Salud24/09/2025Redacción CuyoNoticias
El Hospital Notti, en colaboración con la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión y el Vacunatorio Central, presenta la campaña Súperheroes. Peludos al rescate, una iniciativa innovadora en el país que busca fomenntar la vacunación en niños mediante la asistencia de perros especialmente entrenados del programa «Jugamos».
En el marco de la campaña, el Notti invita a los niños a vacunarse acompañados de los perros Lola, Simón y Nina, del programa «Jugamos». Esta iniciativa busca derribar los miedos asociados a la vacunación y promover la importancia de la inmunización en la salud infantil.
Detalles
– Fecha: La campaña comenzó el lunes 22 y se extenderá hasta el jueves 25.
– Horario: De 10:30 a 12:00.
– Lugar: Hospital Notti.
– Objetivo: Fomentar la vacunación y reducir los miedos asociados a ella en los niños.
El programa Jugamos es una iniciativa de asistencia canina que busca mejorar la experiencia hospitalaria de los niños mediante la interacción con perros especialmente entrenados y como un recurso complementario para aliviar la ansiedad y la tensión asociadas a los tratamientos médicos prolongados.
De este modo, el programa busca mejorar la calidad de vida de los niños durante su recuperación y proporcionar un entorno más humanizado y acogedor en el hospital.
La compañía de los perros reduce el estrés y la ansiedad en los pequeños pacientes, mejora el estado emocional y promueve la sensación de seguridad. Además, fomenta la socialización y la comunicación, estimula la actividad física y la responsabilidad, y ayuda a superar barreras sensoriales y cognitivas en niños con problemas del espectro autista.
