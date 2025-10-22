San Luis: el Hospital Carrillo realiza mamografías gratuitas

Orrego en la Casa de la Bondad, espacio de esperanza y contención
Hasta el 31 de octubre, el hospital ofrece mamografías gratuitas con agenda abierta, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 18.30.
En el contexto de la campaña Octubre Rosa, el sistema público de salud de San Luis impulsa una acción preventiva para facilitar el acceso al diagnóstico temprano del cáncer de mama. La iniciativa forma parte del trabajo de la Red Provincial de Diagnóstico por Imágenes, que ya pasó por los hospitales Eva Perón (Villa Mercedes), Madre Catalina (Merlo) y el Hospital Pediátrico de San Luis.
La propuesta busca eliminar barreras administrativas y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a este estudio sin necesidad de turno previo. Las mamografías se realizan en el Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Carrillo, de lunes a viernes de 8:00 a 18:30.
Podrán acceder mujeres de 40 años o más que nunca se hayan realizado una mamografía, a partir de los 35 años si tienen antecedentes familiares o quienes hace más de cinco años no se hacen el estudio.
Desde el Ministerio de Salud recordaron que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres en Argentina, pero que detectado a tiempo tiene más del 90 % de posibilidades de curación. Por eso, insisten en la importancia de los controles regulares y en aprovechar la campaña gratuita.
La iniciativa busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama en San Juan. Durante todo el mes, la Unidad de Mama realiza estudios gratuitos y sin turno previo.
Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, fecha impulsada por la Sociedad Internacional de Menopausia para visibilizar la importancia del cuidado integral de la salud de la mujer en esta etapa.
Es un precedente y consolida a CanMe San Juan como primera empresa pública en alcanzar la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local
Con proyecciones de 3,2 millones de casos anuales de cáncer de mama para 2050, la reconstrucción mamaria gana protagonismo como parte del abordaje multidisciplinario.
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El joven 16 años, fue sometido a un trasplante de corazón a fines de septiembre en el hospital. Su historia conmovió y movilizó a toda Mendoza.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
El tradicional evento deportivo se realizará el sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30 h desde la explanada de la Casa de Gobierno.
Un hombre de 39 años fue acusado de almacenar y compartir imágenes y videos de explotación sexual infantil, tras una investigación iniciada a partir de un reporte internacional.
Miércoles, jueves y viernes, de 6.30 a 8 de la mañana se descargarán champas de pasto que serán colocadas en el predio del lado del departamento de Guaymallén.