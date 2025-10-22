San Luis: el Hospital Carrillo realiza mamografías gratuitas

En el contexto de la campaña Octubre Rosa, el sistema público de salud de San Luis impulsa una acción preventiva para facilitar el acceso al diagnóstico temprano del cáncer de mama. La iniciativa forma parte del trabajo de la Red Provincial de Diagnóstico por Imágenes, que ya pasó por los hospitales Eva Perón (Villa Mercedes), Madre Catalina (Merlo) y el Hospital Pediátrico de San Luis.

La propuesta busca eliminar barreras administrativas y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a este estudio sin necesidad de turno previo. Las mamografías se realizan en el Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Carrillo, de lunes a viernes de 8:00 a 18:30.





Podrán acceder mujeres de 40 años o más que nunca se hayan realizado una mamografía, a partir de los 35 años si tienen antecedentes familiares o quienes hace más de cinco años no se hacen el estudio.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres en Argentina, pero que detectado a tiempo tiene más del 90 % de posibilidades de curación. Por eso, insisten en la importancia de los controles regulares y en aprovechar la campaña gratuita.