Nacional de Futsal Selecciones C 15 en el Poliguay

El Mundial de Hóckey sobre patines ya tiene fixture
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.Deportes26/09/2025Deportes CuyoNoticias
Del 29 de septiembre al 5 de octubre se juega el Torneo Nacional de Selecciones C15 de Futsal. La sede de la competencia será el polideportivo Poliguay de la Municipalidad de Guaymallén, ubicado en Gomensoro y Tres de Febrero del distrito Belgrano. Entre los combinados en competencia habrá tres de la provincia.
Serán 12 selecciones las que participan del torneo. El grupo A está conformado por Tucumán, Caleta Olivia, San Rafael y Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires), en el grupo B están Rosario, El Dorado (Misiones), Metropolitana (AMBA) y Mendoza; mientras que en el grupo C se enfrentan Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Gualeguaychú y Tunuyán.
El acto inaugural será el lunes 29 a las 20.30 en el Poliguay, mientras que la primera rueda se juega entre el lunes 29 y el miércoles 1 de octubre, entre las 13 y las 23 horas.
Tres instituciones sanjuaninas participaron del certamen alcanzando resultados destacados en la provincia de Mendoza.
"La Catedral" santiagueña fue anfitriona de tres competencias a la par: Copa del Mundo, Campeonato y Open Argentino. Hubo presentes más de 20 representantes de San Juan.
Con Delfina Dibella son los ciclistas sanjuaninos de la Selección Argentina que Ruanda, África, en el campeonato del mundo en la especialidad ruta.
El certamen comenzará con el fútbol el próximo 3 de octubre y se desarrollará en la Villa Deportiva y es esperado con ansias por los estatales de San Luis.
Mercedes Suárez, Gustavo Sánchez y Marcos Arce fueron los corredores sanjuaninos en la prueba. En cuyo en tanto se disputó la Maratón Huazihul.
Como Deporivo Algarrobal se bajo del torneo, los equipos que debían enfrentarlo, de aquí al final del torneo sumarán puntos, 5to club en el año que se baja.
El ganador de la tarde fue el Gato Daniel Oldrá, hoy DT de la Gloria, fue ovacionado desde los cuatro costados de la cancha y la dirigencia le entregó una plaqueta.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
Ficamen hizo la presentación regional del nuevo camión ante los principales empresarios del transporte de carga de Mendoza, un modelo que rompe con los moldes.
Se trata de un café con elaboración casera 100% sin gluten nacido en la casa de la infancia de su dueño, en Guaymallén. Una propuesta saludable que llegó para quedarse.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.
Será un encuentro cultural y gastronómico que celebra la creatividad mendocina. Será este sábado 27 y domingo 28, de 12 a 21. La entrada es para todo público y gratuita.