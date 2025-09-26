Paso Cristo Redentor Cerrado

Nacional de Futsal Selecciones C 15 en el Poliguay

Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.

Deportes26/09/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Futsal, Comodoro Rivadavia
Selecciones C 15 FutsalComodoro Rivadavia

Del 29 de septiembre al 5 de octubre se juega el Torneo Nacional de Selecciones C15 de Futsal. La sede de la competencia será el polideportivo Poliguay de la Municipalidad de Guaymallén, ubicado en Gomensoro y Tres de Febrero del distrito Belgrano. Entre los combinados en competencia habrá tres de la provincia.

Serán 12 selecciones las que participan del torneo. El grupo A está conformado por Tucumán, Caleta Olivia, San Rafael y Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires), en el grupo B están Rosario, El Dorado (Misiones), Metropolitana (AMBA) y Mendoza; mientras que en el grupo C se enfrentan Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Gualeguaychú y Tunuyán.

Futsal, Nacional Selecciones, Poliguay

El acto inaugural será el lunes 29 a las 20.30 en el Poliguay, mientras que la primera rueda se juega entre el lunes 29 y el miércoles 1 de octubre, entre las 13 y las 23 horas.

te-importa-banners-GRAN-MENDOZA_1140X110 (1)

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email