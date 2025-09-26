Nacional de Futsal Selecciones C 15 en el Poliguay

Del 29 de septiembre al 5 de octubre se juega el Torneo Nacional de Selecciones C15 de Futsal. La sede de la competencia será el polideportivo Poliguay de la Municipalidad de Guaymallén, ubicado en Gomensoro y Tres de Febrero del distrito Belgrano. Entre los combinados en competencia habrá tres de la provincia.

Serán 12 selecciones las que participan del torneo. El grupo A está conformado por Tucumán, Caleta Olivia, San Rafael y Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires), en el grupo B están Rosario, El Dorado (Misiones), Metropolitana (AMBA) y Mendoza; mientras que en el grupo C se enfrentan Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Gualeguaychú y Tunuyán.

El acto inaugural será el lunes 29 a las 20.30 en el Poliguay, mientras que la primera rueda se juega entre el lunes 29 y el miércoles 1 de octubre, entre las 13 y las 23 horas.