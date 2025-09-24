Mateo Kalejman corrió la contrarreloj en el Mundial

En la segunda jornada del Campeonato Mundial 2025 de ciclismo en ruta, en Kigali, ciudad de Ruanda (África), este lunes 22 de septiembre los sanjuaninos Delfina Dibella Latorre (19 años) y Mateo Kalejman Quiroga (21 años) representaron a Argentina en la prueba contrarreloj individual (CRI) de la categoría Sub 23.

De ambos ciclistas quien compitió más temprano fue Dibella Latorre, debutante en la divisional, y lo hizo a las 06:09 horas de nuestro país. Finalizó en el puesto 26 del clasificador general. Completó los 22,6 kilómetros en 36 minutos, 16 segundos y 620 milésimas, a 5 minutos y 20 segundos de la ganadora. Promedió 37.379 km/h. El podio fue integrado por Zoe Backstedt de Gran Bretaña (30:56:160), seguida por Viktoria Chladonová de Eslovaquia (32:47:010) y Federica Venturelli de Italia (33:07:740).

Para destacar es que la sanjuanina fue el mejor tiempo latinoamericano del listado. Su última experiencia internacional había sido el Panamericano Junior 2025, celebrado hace semanas en Asunción, Paraguay. En la cita fue medalla de bronce en esta especialidad ciclística. Su participación en el Mundial continuará el jueves 25 de septiembre con la etapa en pelotón, de 119 kilómetros, que iniciará a las 08:05 horas de Argentina.

Luego fue el turno de Kalejman Quiroga, vigente campeón panamericano de CRI, conquista que logró en Punta del Este, Uruguay, en abril 2025. Partió a las 10:26 del horario argentino y su prueba fue de 31,2 kilómetros. El sanjuanino cruzó línea de meta en el puesto 20. Sin embargo, después fue penalizado por las autoridades de carrera con 1 minuto y 30 segundos extra. La sanción fue por ubicarse ‘a rueda’ del representante de Nueva Zelanda (Nate Pringle), quien lo había superado en el trayecto. En definitiva, el sanjuanino quedó en el 31° puesto con un tiempo de 43 minutos, 40 segundos y 510 milésimas, a 5:16 segundos del ganador y 42.862 de promedio.

El primer puesto quedó para Jakob Soderqvist de Suecia (38:24:430 milésimas), seguidor el neozelandés Pringle (39:28:390) y Máxime Decomble de Francia (39:28:560). Con respecto al sanjuanino, estaba previsto que sólo disputara la contrarreloj, por ende, hoy finalizó su participación en el Mundial.