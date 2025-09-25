Destacada actuación de sanjuaninos en el festival de bicicross

Foto: UCI BMX Oficial - Gonzalo Molina en el podio de categoría Elite

Balance más que positivo para la delegación del Club Bicicross San Juan quienes desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre 2025 compitieron en la pista, La Catedral, en Santiago del Estero, del cierre de la Copa del Mundo, oficial para Unión Ciclista Internacional, y de la quinta fecha del Campeonato y Open Argentino, competencias fiscalizadas por Federación Argentina de Bicicross.

Con respecto a la Copa Mundial, lo que estuvo en juego fue el quinto y sexto round de la competencia, las últimas dos fechas de la temporada 2025. Los cuatro primeros se habían celebrado a mitad de año en Europa. San Juan tuvo dos representantes y fueron los hermanos Gonzalo y Franco Molina, quienes representaron a la Selección Argentina.

Franco, el menor del dúo con 21 años, compitió en la categoría Sub 23 y pudo participar de las dos carreras. El sábado avanzó hasta acariciar las semifinales. Concluyó en el puesto 20° de la general con 31 puntos en total. El domingo se cobró revancha y llegó a la gran final de la categoría. Se ubicó en el sexto puesto de la general, con 78 unidades acumuladas.

Por su lado, el olímpico Chalo Molina, de 30 años, fue una de las esperanzas nacionales en la categoría Elite. Su fin de semana fue excelente. Integró el podio en ambas fechas. El sábado finalizó en el segundo puesto de la final, con 430 puntos. Y el domingo, en la sexta, concluyó en el tercer lugar, con 370 unidades.

Campeonato Argentino

Con respecto a lo acontecido en Campeonato Argentino, el desempeño sanjuanino también fue para destacar y los resultados finales de la quinta fecha fueron los siguientes:

Novicios 7 años: 3° Jeremías Miranda.

Novicios 10 años: 7° Cayetano Oieni.

Novicios 12 años: 3° Santino Macías, 4° Ciro Mora y 8° Jonás Agüero.

Novicios 13 años: 8° Joaquín Torres.

Novicios 14 años: 3° Juan José Torregrosa.

Novicios 15 años: 5° Yago Ávila.

Expertos 7 años: 2° Máximo Marín.

Expertos 8 años: 5° Tiziano Frack.

Expertos 9 años: 3° Juan Cruz Frack.

Expertos 10 años: 3° Bastián Francisco Rubia.

Expertos 14 años: 7° Bautista Quiroga.

Expertos 15 años: 1° Marcos Frack.

Damas 7 y 8 años: 6° Mía Torregrosa.

Damas 13 y 14 años: 6° Mía Vicentela.

Damas 15 años o más: 2° Lola González.

Las últimas fechas de la temporada para Campeonato y Open Argentino serán las siguientes. La sexta se disputará el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en La Rioja. El cierre del campeonato será con la séptima el 15 y 16 de noviembre, en General Deheza, Córdoba.