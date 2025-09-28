Orrego lanzó la Fiesta del Sol 2025 en Buenos Aires

San Juan deslumbra con cápsula inmersiva en la FIT
El stand sanjuanino cautiva con una experiencia sensorial que muestra paisajes, cultura y astroturismo, en su debut como Capital Nacional del Turismo Astronómico.
El gobernador presentó la Fiesta Nacional del Sol 2025 con foco en turismo, cultura y negocios, invitando a visitantes y empresarios de todo el mundo.Economía28/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó en la Casa de San Juan en Buenos Aires la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el evento más importante de la provincia que se celebrará del 20 al 22 de noviembre 2025. Ante embajadores, empresarios, funcionarios nacionales y delegaciones internacionales, Orrego destacó a San Juan como un polo de oportunidades de negocios, turismo y cultura.
Con el lema “San Juan, mi tierra querida”, el mandatario subrayó la importancia de la transición energética y la proyección internacional de los productos locales. Además, anunció el FNS Forum 2025, un espacio de rondas de negocios, conferencias e inversiones pensado para fortalecer vínculos comerciales y promover proyectos innovadores.
La Fiesta Nacional del Sol se realizará en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, con espectáculos musicales, ferias de los 19 municipios y un show central cada noche. También se elegirá a la Emprendedora del Sol 2025, en reconocimiento a mujeres líderes de proyectos productivos.
Orrego invitó a visitantes de todo el país y el exterior a “descubrir la identidad sanjuanina” en una celebración que combina arte, gastronomía, turismo y negocios, reafirmando a San Juan como un destino estratégico en Argentina y Latinoamérica.
El stand sanjuanino cautiva con una experiencia sensorial que muestra paisajes, cultura y astroturismo, en su debut como Capital Nacional del Turismo Astronómico.
Quince proyectos recibirán capacitación y mentorías gratuitas para validar su viabilidad comercial y fortalecer el ecosistema emprendedor sanjuanino.
Booking.com comparte cómo organizar un viaje y evitar, así, ciertas situaciones que los viajeros pueden resolver antes de realizar sus vacaciones soñadas.
La empresa trasladó su oficina a un nuevo espacio en la ciudad, reforzando su presencia federal con más de 20 sedes en el país. Busca acercar oportunidades laborales y soluciones de gestión de talento.
La bodega vuelve a sorprender con el lanzamiento de Clayvers Selection Norte, Sur y Oeste, tres 100% Malbec elaborados con uvas de sus mejores parcelas, que integran la nueva línea Supraterra.
La provincia logró un envío histórico a África junto a Grow Farms y AgroZAL, ampliando su presencia en Sudamérica, Centroamérica y Medio Oriente.
Orrego visitó los ensayos finales de la primera etapa de trabajos de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que le otorgarán 30 años más de vida útil
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.