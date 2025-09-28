Paso Cristo Redentor Habilitado

Orrego lanzó la Fiesta del Sol 2025 en Buenos Aires

El gobernador presentó la Fiesta Nacional del Sol 2025 con foco en turismo, cultura y negocios, invitando a visitantes y empresarios de todo el mundo.

Fiesta Nacional del Sol San Juan El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó en la Casa de San Juan en Buenos Aires la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el evento más importante de la provincia que se celebrará del 20 al 22 de noviembre 2025. Ante embajadores, empresarios, funcionarios nacionales y delegaciones internacionales, Orrego destacó a San Juan como un polo de oportunidades de negocios, turismo y cultura.

Con el lema “San Juan, mi tierra querida”, el mandatario subrayó la importancia de la transición energética y la proyección internacional de los productos locales. Además, anunció el FNS Forum 2025, un espacio de rondas de negocios, conferencias e inversiones pensado para fortalecer vínculos comerciales y promover proyectos innovadores.

La Fiesta Nacional del Sol se realizará en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, con espectáculos musicales, ferias de los 19 municipios y un show central cada noche. También se elegirá a la Emprendedora del Sol 2025, en reconocimiento a mujeres líderes de proyectos productivos.

Orrego invitó a visitantes de todo el país y el exterior a “descubrir la identidad sanjuanina” en una celebración que combina arte, gastronomía, turismo y negocios, reafirmando a San Juan como un destino estratégico en Argentina y Latinoamérica.

