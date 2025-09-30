San Juan afianza su plan de inclusión digital con WiFi libre

Las obras de conectividad digital que lleva adelante el Gobierno de San Juan ya están generando un impacto positivo en las comunidades: mejoran el acceso a la educación, fortalecen los servicios públicos, impulsan el turismo local y permiten una mayor integración territorial. Gracias a la instalación de wifi público y gratuito en espacios estratégicos, miles de vecinos, estudiantes, trabajadores y visitantes pueden acceder a internet de calidad en zonas que históricamente estuvieron desconectadas o con servicio limitado.

Durante 2025, el Ejecutivo, a través de San Juan Innova y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, profundiza su política de inclusión digital con la ejecución de importantes obras que garantizan acceso a wifi público y gratuito en localidades rurales y parajes de toda la provincia. El plan incluye el tendido de fibra óptica, instalación de nodos, puntos de acceso y una constante ampliación de la infraestructura tecnológica en zonas de alto impacto social, turístico, institucional y productivo.



Caucete: Conectividad para el turismo y las comunidades rurales

Vallecito y Parador Difunta Correa

El pasado 12 de abril se inauguró la obra de conectividad en Vallecito y el Parador Difunta Correa, donde se instaló un nodo con equipamiento de última generación para iluminar la red de fibra óptica. En total, se desplegaron 3.000 metros de fibra óptica y se configuraron 26 puntos de acceso wifi, lo que permite brindar conexión gratuita y de alta calidad en una de las zonas más visitadas de la provincia.

Marayes y La Planta

En estas dos localidades se ejecuta una obra en curso que contempla el despliegue de 7.000 metros de fibra óptica e incluye la instalación de 9 puntos de acceso wifi gratuito, beneficiando directamente a las comunidades locales.



Jáchal: Tecnología satelital y expansión continua

Mogna y Los Puestos

Aquí se concretó una obra de gran envergadura que incluyó la instalación de un nodo con equipamiento satelital y respaldo energético, el tendido de más de 13.000 metros de fibra óptica y la puesta en funcionamiento de 21 puntos de acceso wifi distribuidos en instituciones y espacios públicos.

El proyecto incluye dos etapas de ampliación:

Primera ampliación (ya ejecutada): 2.500 metros adicionales de fibra óptica y 11 nuevos puntos de acceso.

Segunda ampliación (en curso): 500 metros más de fibra y 5 nuevos puntos de conexión.

Calingasta: Expansión progresiva en tres localidades

Villa Corral, Puchuzun y Villa Nueva

En estas localidades, la instalación de wifi público avanza con la siguiente distribución de puntos:

Villa Corral: 3 puntos de acceso.

Puchuzun: 19 puntos de acceso.

Villa Nueva: 14 puntos de acceso planificados.



Además, se prevé una ampliación que sumará 5 puntos más, con 2 nuevos puntos en Puchuzun y 3 en Villa Corral, consolidando así la cobertura en el departamento.

Valle Fértil: Conectividad en cinco localidades y en expansión

En el departamento de Valle Fértil, se ejecutó una obra de gran alcance que abarca más de 15.000 metros de fibra óptica y conecta 105 sitios, de los cuales 28 corresponden a puntos de acceso wifi público.

Las localidades beneficiadas son:

San Agustín de Valle Fértil

Astica

Chucuma

Usno

Baldes del Rosario

Actualmente, se avanza con los trabajos para conectar también la localidad de Baldecitos.

Iglesia: Conectividad e infraestructura para emergencias

En este departamento, la empresa San Juan Innova fue adjudicada por DEPROMINSA para diseñar y ejecutar una solución integral que incluyó conectividad y puntos de emergencia. La obra finalizó en septiembre de 2024 y fue inaugurada en diciembre del mismo año.

Se tendieron 30 kilómetros de fibra óptica para extender la red troncal del departamento y se instalaron 22 Access Points Outdoor en ubicaciones estratégicas, proporcionando wifi público, gratuito y de alta calidad. También se colocaron cuatro puntos SOS a lo largo de las rutas hacia Colangüil y Malimán, permitiendo a los viajeros mantenerse comunicados en caso de emergencias.

Estas obras forman parte de un plan provincial sostenido que contempla no solo el acceso a internet gratuito, sino también la infraestructura necesaria para garantizar la calidad, estabilidad y alcance del servicio. El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, junto a otras carteras como el Ministerio de Minería, impulsa este trabajo articulado para asegurar que la conectividad llegue a instituciones públicas, comunidades rurales, zonas turísticas, productivas y educativas.

Con cada metro de fibra óptica tendido y cada punto de acceso activado, San Juan avanza hacia una provincia más equitativa e integrada. Esta política pública no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también potencia el desarrollo regional, la educación, el turismo y la inclusión digital.