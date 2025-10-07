Con 24 sanjuaninos en pista, vuelve la actividad a El Zonda

Dionisias Rosé se suma a la campaña del Mes Rosa
Este fin de semana se disputará en este escenario sanjuanino, la novena fecha del TC 2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de AutomovilismoEventos07/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El próximo 10, 11 y 12 de octubre reabre sus puertas el autódromo Eduardo José Copello, más conocido como “El Zonda” de San Juan, donde después de seis años regresa la actividad del automovilismo. El último antecedente había sido con el viejo Súper TC 2000 el 15 de septiembre del 2019, con la victoria en la carrera final de Matías Milla (Renault). En tanto que el Zonal Cuyano visitó el “ocho zondino” por última vez el 24 de septiembre de 2017, es decir hace ocho años.
En el marco de este evento, se celebrará el 58 aniversario de este mítico circuito, inaugurado el 8 de octubre de 1967. En coincidencia con ese número, Henry Martín visitará la provincia (vive en España) y girará con el auto Ford Escort #58 del equipo YPF Ford Motorsport de Berta.
La vuelta a este escenario genera mucha expectativa en dirigentes, pilotos, equipos y público en general, tal es así que habrá 24 sanjuaninos corriendo en el “zonal”, que está distribuido en cuatro categorías. El TC 2000 no tendrá representación local en esta ocasión.
Clase 2
• Facundo Della Motta (Toyota Etios)
• Fabrizio Benedetti (Renault Clio)
• Facundo Leánez (Toyota Etios)
• Gerardo Reina (Fiat Punto)
Turismo Pista 1.4
• Nicolás Peralta (Fiat 1)
• Gonzalo Martínez (Fiat 1)
• Pedro Gómez Vila (Fiat 147)
• Gabriel Moyano (Fiat 1)
• Sergio Naccarato (Fiat 1)
TC Cuyano
• Franco Benedetti (Chevrolet)
• Ernesto Vidal (Ford Falcon)
• Enzo Bianchi (Chevrolet)
• Juan Romera (Torino)
• Carlos Rojo (Torino)
Promocional Fiat
• Mauricio Martos (Fiat 147)
• Federico Álvarez (Fiat 128)
• Javier Flores (Fiat 147)
• Gonzalo Oropel (Fiat 128)
• Emanuel Espósito (Fiat 147)
• Nicolás Flores (Fiat 128)
• Juan Sebastián Pérez (Fiat 128)
• Pablo Pelegrina (Fiat 128)
• Fernando Vacca (Fiat 128)
• Maximiliano Juan (Fiat 128)
Se venden online en el sitio entradauno.com y los valores son los siguientes:
- Boxes $ 55.000.
- Tribuna curva JM Traverso $ 40.000.
- General (cerro) $ 25.000.
Menores de 12 años no abonan. La entrada no incluye estacionamiento. La entrada es válida para ambos días.
