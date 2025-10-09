Disparos y fuego en una vivienda de Guaymallén

Dos allanamientos por causas de trata y narcotráfico
El miércoles por la mañana un incendio provocó daños totales en una vivienda y dejó como saldo un hombre con quemaduras. Antes se habían escuchado disparos en el interior de la casa.Policiales09/10/2025Redacción CuyoNoticias
El siniestro comenzó alrededor de las 10.55 del miércoles, en una vivienda ubicada en calle Serú al 2300. Las llamas comenzaron en un sector parquizado, y rápidamente se propagaron hacia una casa, donde residía un hombre de 62 años identificado como Daniel F.
Al llegar la policía al lugar, ya el fuego había ocasionado importantes daños en la propiedad, de donde la víctima logró salir, aunque con quemaduras en distintas partes del cuerpo.
Durante el operativo, bomberos informaron que no podían ingresar a la vivienda debido a que se escuchaban detonaciones en el interior. Minutos después se constató que el propietario poseía armas de fuego y municiones. De hecho, entre sus prendas se le secuestró un revólver calibre 22 con tres municiones.
El sujeto fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico diagnosticó “quemaduras varias”. El hombre fue trasladado al hospital, donde permanece internado y bajo custodia policial.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que investiga las causas del incendio y el origen de las armas encontradas.
