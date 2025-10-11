Incendio en basural de Godoy Cruz genera alarma

Este sábado al mediodía, alrededor de las 12:38 horas, se registraron múltiples llamados al 911 alertando sobre un incendio en el basural del barrio Campo Pappa, ubicado en la intersección de las calles Cutralco y Juan Domingo Perón, en Godoy Cruz.

En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, con apoyo hídrico, mientras que el municipio fue notificado para colaborar con maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, con el fin de remover y enfriar el material en combustión.

De manera preventiva, se sumó personal de Bomberos Voluntarios de Las Heras para reforzar las tareas de control. Según informaron las autoridades, el fuego genera abundante humo, aunque por el momento no existe peligro de propagación hacia zonas aledañas.

Las labores continuarán hasta lograr la extinción total del foco ígneo. Se espera un parte oficial con más detalles en las próximas horas.





