Incendio en basural de Godoy Cruz genera alarma

Ocho conductores dieron positivo en alcoholemia
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
Este sábado al mediodía, alrededor de las 12:38 horas, se registraron múltiples llamados al 911 alertando sobre un incendio en el basural del barrio Campo Pappa, ubicado en la intersección de las calles Cutralco y Juan Domingo Perón, en Godoy Cruz.
En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, con apoyo hídrico, mientras que el municipio fue notificado para colaborar con maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, con el fin de remover y enfriar el material en combustión.
De manera preventiva, se sumó personal de Bomberos Voluntarios de Las Heras para reforzar las tareas de control. Según informaron las autoridades, el fuego genera abundante humo, aunque por el momento no existe peligro de propagación hacia zonas aledañas.
Las labores continuarán hasta lograr la extinción total del foco ígneo. Se espera un parte oficial con más detalles en las próximas horas.
El accidente ocurrió en la madrugada del viernes 10 de octubre en San Luis. El conductor fue asistido y no presentó lesiones ni alcohol en sangre.
La Policía secuestró cocaína valuada en más de 1,5 millones de pesos durante dos operativos realizados en barrios del sur de Villa Mercedes.
El miércoles por la mañana un incendio provocó daños totales en una vivienda y dejó como saldo un hombre con quemaduras. Antes se habían escuchado disparos en el interior de la casa.
La policía allanó en Mendoza una empresa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y detuvieron a un ciudadano por narcotráfico.
Un joven de 26 años volcó con su auto en la Autopista de las Serranías Puntanas y sufrió una fractura de costilla. Fue asistido y trasladado al hospital.
Un hombre de 73 años perdió el control de su vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas y fue trasladado al hospital de Villa Mercedes.
Un joven de 20 años fue detenido luego de robar una moto a mano armada a una mujer en la vía pública de Las Heras. La policía recuperó el vehículo.
Celebró sus 70 años con una gran Cena Aniversario que reunió a cientos de socios, exjugadores, familias, hinchas y amigos del club en una noche inolvidable.
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
El miércoles por la mañana un incendio provocó daños totales en una vivienda y dejó como saldo un hombre con quemaduras. Antes se habían escuchado disparos en el interior de la casa.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
Desde las 19 horas, el Espacio Verde Menotti Pescarmona se llena de música, cerveza artesanal y los mejores lomos mendocinos en competencia y degustación.