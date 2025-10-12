Productores cortarán la Ruta 7 por la crisis del vino

Productores vitivinícolas del Este mendocino anunciaron una medida de fuerza con acampe y corte parcial sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de La Paz. La protesta se realizará el próximo martes y busca visibilizar la crisis económica que atraviesa el sector ante la falta de respuestas del Gobierno provincial y nacional.

El dirigente rural Luis Cañas confirmó la medida en declaraciones al programa Vientos de Campo de Radio Post. Explicó que la decisión fue tomada luego de varios intentos fallidos de diálogo con las autoridades. “No queremos molestar a la gente, pero es la única manera que tenemos para que se escuche nuestro reclamo”, afirmó.

Falta de rentabilidad y abandono oficial

Según Cañas, los precios actuales del vino y la uva no alcanzan para cubrir los costos básicos de producción. Esto provocó que muchos pequeños productores abandonaran sus fincas o vendieran sus uvas por debajo del valor de mercado. “Hace meses pedimos reuniones y no hay respuestas. La mayoría de los productores chicos están quebrados”, señaló.

El referente rural explicó que la protesta será pacífica y contará con la participación de productores de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, aclaró que se garantizará el paso de ambulancias y transporte público para no afectar servicios esenciales.

Reclamos y objetivos del acampe

Entre los principales pedidos figuran la creación de un precio de referencia para la uva, la reducción de impuestos provinciales y la implementación de créditos accesibles para pequeños productores. Cañas sostuvo que el acampe se mantendrá “el tiempo que sea necesario” hasta obtener una respuesta concreta.

La convocatoria circula en redes sociales y grupos de productores, quienes aseguran que la medida busca enviar una señal de unidad frente al abandono oficial. “Queremos trabajar, no vivir de subsidios, pero necesitamos que el Estado escuche y acompañe”, concluyó el dirigente.