Plataforma Vota Informado: concejales de Ciudad aportan datos

El objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía se informe antes de emitir su voto, entendiendo que votar no es sólo un derecho político.14/10/2025Redacción CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza en colaboración con la Red Ser Fiscal dio un paso firme hacia el fortalecimiento democrático con la sanción de una resolución que invita a los candidatos a concejales a publicar sus datos en la plataforma Votá Informado.
El objetivo es claro: empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, esta iniciativa busca garantizar el acceso a información clara, fidedigna y completa sobre quienes aspiran a representarnos. De esta manera, se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país.
De esta manera, todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado. Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones.
La información que podrán encontrar en la plataforma sobre estos candidatos es la siguiente:
Perfil del candidato y su biografía.
Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.
Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.
Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.
Con esta medida, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con un proceso electoral transparente y participativo, donde la información es un puente entre los representantes y la comunidad.
