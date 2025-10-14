Plataforma Vota Informado: concejales de Ciudad aportan datos

La Ciudad de Mendoza en colaboración con la Red Ser Fiscal dio un paso firme hacia el fortalecimiento democrático con la sanción de una resolución que invita a los candidatos a concejales a publicar sus datos en la plataforma Votá Informado.



El objetivo es claro: empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral.

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, esta iniciativa busca garantizar el acceso a información clara, fidedigna y completa sobre quienes aspiran a representarnos. De esta manera, se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país.

De esta manera, todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado. Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones.



La información que podrán encontrar en la plataforma sobre estos candidatos es la siguiente:

Perfil del candidato y su biografía.

Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.

Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.

Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.

Con esta medida, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con un proceso electoral transparente y participativo, donde la información es un puente entre los representantes y la comunidad.