El XXXVII Concurso Nacional de Vinos “Cata San Juan 2025” avanza con inscripciones abiertas y promete volver a poner a la provincia Cuyana en el centro de la vitivinicultura del país.

San Juan se prepara para recibir una nueva edición de la Cata Nacional de Vinos, uno de los certámenes más prestigiosos de la Argentina. Con la participación de bodegas de distintos puntos del país, el evento reafirma su papel como espacio de referencia para la industria vitivinícola.

En las últimas semanas, reconocidas bodegas han enviado sus mejores etiquetas para competir en este concurso que, desde hace más de tres décadas, impulsa la excelencia y prestigio de los vinos argentinos. La convocatoria continúa abierta y las muestras siguen siendo recepcionadas.

A partir del 8 de septiembre, el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan se convertirá en sede de las degustaciones evaluadoras. Allí, un jurado de especialistas de primer nivel analizará cada vino con rigurosidad, siguiendo las normas internacionales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

El concurso no solo representa una instancia de competencia, sino también de reconocimiento y proyección. Cada edición consolida la calidad de la vitivinicultura nacional, destaca el trabajo de enólogos y bodegas, y reafirma a San Juan como cuna de grandes etiquetas que hacen historia en el país y en el mundo.