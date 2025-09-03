San Luis repara 111 losas en autopista de mas tránsito
Con una inversión de $343 millones, la provincia de San Luis inicia obras en la Autopista de las Serranías Puntanas entre La Cumbre y Comandante Granville.
Economía03/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El XXXVII Concurso Nacional de Vinos “Cata San Juan 2025” avanza con inscripciones abiertas y promete volver a poner a la provincia Cuyana en el centro de la vitivinicultura del país.
San Juan se prepara para recibir una nueva edición de la Cata Nacional de Vinos, uno de los certámenes más prestigiosos de la Argentina. Con la participación de bodegas de distintos puntos del país, el evento reafirma su papel como espacio de referencia para la industria vitivinícola.
En las últimas semanas, reconocidas bodegas han enviado sus mejores etiquetas para competir en este concurso que, desde hace más de tres décadas, impulsa la excelencia y prestigio de los vinos argentinos. La convocatoria continúa abierta y las muestras siguen siendo recepcionadas.
A partir del 8 de septiembre, el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan se convertirá en sede de las degustaciones evaluadoras. Allí, un jurado de especialistas de primer nivel analizará cada vino con rigurosidad, siguiendo las normas internacionales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
El concurso no solo representa una instancia de competencia, sino también de reconocimiento y proyección. Cada edición consolida la calidad de la vitivinicultura nacional, destaca el trabajo de enólogos y bodegas, y reafirma a San Juan como cuna de grandes etiquetas que hacen historia en el país y en el mundo.
La provincia mostró su potencial productivo en la Expo Industrias y Servicios, con foco en minería, agroindustria y programas de apoyo a inversores.
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
En el mes del Trabajador de la Construcción en Seco, el Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país.
Por tal motivo Aerolíneas Argentinas informó que se verá nuevamente alterada la programación de vuelos, por la medida de fuerza impulsada por el gremio ATEPSA.
Quines, en el norte de San Luis, combina historia, cultura y naturaleza. La Chimenea, su emblema patrimonial, es símbolo de identidad y atractivo turístico.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.
Una encuesta de Booking,com revela situales vividas por turistas argentinos, tales como quedarse dormido en el transporte público hasta entrar en la habitación equivocada.
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.
Un hombre rompió la ventanilla de un remis en Rawson y robó un celular. Fue atrapado por remiseros y condenado a dos meses de prisión efectiva.
Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas.