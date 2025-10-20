Paso Cristo Redentor Habilitado

Arrancó el torneo Regional, dos representantes de la Liga

Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.

Regional, Ferro Carril Oeste, Huracan SR
Ferro Carril OesteHuracán San Rafael

Torneo Regional Amateur 2025 1ra fecha

Resultados

Fadep 0- Argentino 0

Arenas Raffo 0- La Dormida 0

Ferro Carril Oeste 1 (Soto) - Huracán 0

Rincón del Atuel 1 (Villalba) - Malargüe 1 (Ortiz) 

Vialidad 2 (Mena, Rojas) - Sport Club Pacífico 3 (Peñaloza, Tejada, Coronel) 

Sportivo Pedal 1 (Torres) - Villa Atuel 0

Eugenio Bustos 1 (Riveros) - San Carlos 0

Regional, Atlético Argentino

Posiciones

Argentino, Fadep, La Dormida y Arenas Raffo todos con un punto

Ferro C. Oeste 3, Rincón del Atuel y Malargüe 1, Huracán 0

Pacifico y Pedal 3, Vialidad y Villa Atuel sin puntos

Eugenio Bustos 3, San Carlos y Volantes Unidos 0-

Regional, FADEPPuntapie inicial para el Regional Amateur

Próxima fecha

Atlético Argentino- Arenas Raffo

La Dormida - Fadep

Malargüe- Ferro Carril Oeste 

Huracán - Rincón del Atuel 

Villa Atuel - Vialidad Nacional

Volantes Unidos - Eugenio Bustos 

Fotos Prensa Atlético Argentino y Alvear Diario

