Arrancó el torneo Regional, dos representantes de la Liga

Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén
Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.Deportes20/10/2025Deportes CuyoNoticias
Torneo Regional Amateur 2025 1ra fecha
Fadep 0- Argentino 0
Arenas Raffo 0- La Dormida 0
Ferro Carril Oeste 1 (Soto) - Huracán 0
Rincón del Atuel 1 (Villalba) - Malargüe 1 (Ortiz)
Vialidad 2 (Mena, Rojas) - Sport Club Pacífico 3 (Peñaloza, Tejada, Coronel)
Sportivo Pedal 1 (Torres) - Villa Atuel 0
Eugenio Bustos 1 (Riveros) - San Carlos 0
Argentino, Fadep, La Dormida y Arenas Raffo todos con un punto
Ferro C. Oeste 3, Rincón del Atuel y Malargüe 1, Huracán 0
Pacifico y Pedal 3, Vialidad y Villa Atuel sin puntos
Eugenio Bustos 3, San Carlos y Volantes Unidos 0-
Atlético Argentino- Arenas Raffo
La Dormida - Fadep
Malargüe- Ferro Carril Oeste
Huracán - Rincón del Atuel
Villa Atuel - Vialidad Nacional
Volantes Unidos - Eugenio Bustos
Fotos Prensa Atlético Argentino y Alvear Diario
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.
Juancito ganó por KO y conquistó el cetro Cono Sur AMB, su hermano que volvia a los cuadriláteros despues de 8 años tambien ganó su pelea pero por puntos.
Independiente Rivadavia llegó al sexto partido sin ganar, el tercero en su cancha, su verdugo de turno fue Banfield quien lo derrotó 2 a 1. No jugó Villa.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.
El combate principal lo disputarán el mendocino Juan Carrasco ante el boliviano Fernando Sánchez. Estará en disputa el título AMB Cono Sur de los ligeros.
Iniciativa que fusiona innovación tecnológica y conciencia social que transmite esperanza y solidaridad, Luces que inspiran en la circunvalación
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
La Policía secuestró cocaína, dinero, un arma y un auto en dos allanamientos. La droga fue valuada en más de 2 millones de pesos.