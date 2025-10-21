Habrá restricción de tránsito en el Nudo Vial de Acceso Este y Costanera

Godoy Cruz celebró a las mamás con música, sorteos y emoción
La Municipalidad las agasajó durante tres jornadas con shows, sorteos y eventos para todos los gustos. El intendente, Diego Costarelli, acompañó los multitudinarios festejos.
Miércoles, jueves y viernes, de 6.30 a 8 de la mañana se descargarán champas de pasto que serán colocadas en el predio del lado del departamento de Guaymallén.
La Subdirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén viene trabajando en la recuperación del sector verde del nudo vial de Acceso Este y Costanera, junto a Vialidad Provincial y la Municipalidad de Ciudad de Mendoza. La tarea comenzó hace poco más de dos meses, con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y un plan paisajístico integral, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad urbana de uno de los principales accesos al área metropolitana.
Éstas tareas continuarán entre miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, cuando Espacios Verdes de Guaymallén coloque las champas de césped que cambiarán la fisonomía del paseo del lado este, el que está en territorio guaymallino.
El operativo de colocación de tres días (miércoles, jueves y viernes) comenzará muy temprano, con la descarga de las champas en el predio. De 6.30 a 8, estará el camión estacionado para que los empleados bajen los panes verdes de césped, por lo que habrá restricciones al tránsito. En el operativo participará personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial para ordenar la circulación vehicular.
Por esta razón se solicita a los conductores extremen las medidas de precaución al momento de transitar por la zona.
