Encomiendas: Tres detenidos en San Juan

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detener a tres personas en la provincia de San Juan cuando se disponían a retirar una encomienda que contenía 15 kilos 800 gramos de marihuana. El procedimiento fue resultado de una investigación coordinada entre las Unidades Técnicas de Eldorado (Misiones) y San Juan, en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes.

Investigación sobre una red narco interprovincial

Según informaron fuentes oficiales, el caso se originó a partir del seguimiento de una organización criminal dedicada al transporte y comercio de drogas, con origen en Misiones y conexiones con otras provincias del país. La pesquisa permitió detectar un envío sospechoso hacia la localidad sanjuanina de Caucete, donde finalmente se montó la vigilancia.

Los gendarmes esperaron el momento en que los sospechosos se presentaron en el punto de entrega para retirar el paquete. Allí fueron interceptados y detenidos en flagrancia.

Secuestro de droga y dinero en efectivo

Durante el procedimiento, que se realizó en presencia de testigos, el personal de Gendarmería incautó un total de 15 kilos 800 gramos de cannabis sativa, distribuidos en paquetes ocultos dentro de la encomienda. Además, se secuestraron 62.000 pesos, cuatro teléfonos celulares utilizados para coordinar las operaciones delictivas y un automóvil vinculado al traslado de los implicados.

Todo el material fue documentado y trasladado a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de San Juan para su análisis.

Intervención judicial y medidas ordenadas

La Fiscalía Federal de San Juan intervino de inmediato en el caso y dispuso el secuestro de todos los elementos hallados durante el operativo. Los tres ciudadanos quedaron aprehendidos por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

Los investigadores no descartan que los detenidos formen parte de una red más amplia que opera en distintas provincias del norte y centro del país.

Coordinación entre unidades especializadas

Este procedimiento fue posible gracias a la cooperación entre las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Eldorado” y “San Juan”, que trabajaron de manera conjunta en la recolección de datos, seguimiento del envío y control final del operativo.

La estrategia de coordinación interprovincial permitió interceptar el cargamento antes de su distribución, evitando su ingreso al circuito comercial ilegal en la región de Cuyo.

Valor del operativo para la lucha antidrogas

Fuentes de la fuerza destacaron que el operativo representa un nuevo golpe al narcotráfico, al impedir que una cantidad considerable de droga llegue a los puntos de venta locales. Además, remarcaron la importancia de las tareas de inteligencia y control logístico sobre el sistema de encomiendas, una modalidad frecuentemente utilizada por organizaciones criminales para el transporte de drogas.

La investigación continuará para determinar el origen exacto del envío, los posibles destinatarios finales y el grado de participación de los tres detenidos en la estructura delictiva.

Próximas etapas del caso

Los aprehendidos permanecen a disposición de la Justicia Federal de San Juan, mientras avanzan las pericias sobre los teléfonos y otros elementos secuestrados. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días, en función de los resultados de la investigación.

El cargamento de marihuana fue trasladado a los depósitos judiciales de Gendarmería, donde permanecerá bajo custodia hasta su destrucción por orden judicial.