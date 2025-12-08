Buscan a dos turistas australianos en cordillera

Dos turistas australianos que cruzaban la Cordillera por el Portillo de Piuquenes activaron una baliza de emergencia y desataron un amplio operativo de búsqueda. Gendarmería y Defensa Civil intentan ubicarlos en una zona aislada y de acceso complejo, mientras se coordina asistencia aérea para acelerar el rastreo.



Una señal que encendió la alarma

La alerta llegó por la mañana desde la Oficina de Seguridad Aeronáutica, que detectó la activación de un dispositivo PLB —una baliza de localización personal— perteneciente a los ciudadanos Katie Flower y Ben Warrick. Ambos realizaban el cruce hacia Chile con destino a la Tenencia San Gabriel. La emisión del mensaje generó preocupación inmediata, ya que este tipo de equipos solo se encienden ante una emergencia real o presunta, especialmente en lugares sin señal de comunicación. Al recibir la notificación, Defensa Civil informó a las autoridades de montaña y pidió iniciar el protocolo correspondiente.

Un operativo complejo en una zona extrema

El Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional, con base en Tunuyán, fue movilizado de inmediato. La patrulla inició el despliegue desde el paraje Alférez Portinari, aunque la ubicación de la alerta obliga a recorrer un sector remoto y de topografía exigente. Según los equipos, llegar a pie podría demandar cuatro días de marcha. Por eso, se programó un operativo aéreo para este lunes, con el fin de reducir tiempos y aumentar las probabilidades de localización. Las autoridades remarcaron que, por ahora, no existe confirmación sobre el estado de los turistas ni sobre si lograron continuar su ruta hacia el lado chileno.

Coordinación judicial y seguimiento minuto a minuto

La Ayudantía Fiscal del Valle de Uco, a cargo del doctor Abel Cappi, fue notificada formalmente y mantiene contacto permanente con los organismos que trabajan en terreno. Aunque la investigación sigue su curso, el eje está puesto en la búsqueda y en verificar si el dispositivo continúa emitiendo señal. Estos reportes son clave para orientar los sobrevuelos y ajustar el área de rastreo. Hasta el momento, los voceros oficiales no difundieron más información, pero recalcaron que el operativo seguirá activo hasta tener novedades concretas.

Qué es y cómo funciona la baliza PLB

El dispositivo que activaron Flower y Warrick es un PLB (Personal Locator Beacon), una herramienta utilizada por montañistas, navegantes y viajeros que atraviesan zonas remotas. Cuando se enciende, la baliza envía una señal de auxilio que viaja por un sistema satelital internacional diseñado para rescates. No requiere cobertura de telefonía, funciona en condiciones climáticas adversas y transmite coordenadas con buena precisión. Por eso, es una de las alternativas más confiables para pedir ayuda cuando no existen otros medios disponibles. Una vez que la señal es recibida, los centros de control la derivan a los organismos de rescate correspondientes, que comienzan a trabajar en cuestión de minutos.

Quiénes son los turistas buscados

Ben Warrick y Katie Flower son médicos anestesistas que trabajan en el Royal Cornwall Hospital, en el Reino Unido. Ambos formaron parte del equipo médico de APEX 6, una expedición científica realizada en La Paz, Bolivia, dedicada a estudiar los efectos de la altitud en el cuerpo humano. Warrick es anestesista consultor y cuenta con experiencia previa en servicios de ambulancia aérea y cuidados intensivos. Además, practica kayak y ciclismo de montaña, actividades que suelen exigir preparación física y manejo de entornos naturales complejos. Flower, por su parte, es anestesista residente y participó como voluntaria en AMREF Flying Doctors, un servicio especializado en evacuaciones aeromédicas en África Oriental. En su tiempo libre disfruta de la navegación y llegó a circunnavegar el Reino Unido en un yate de nueve metros.

Expectativa y preocupación ante un caso de alto riesgo

Aunque los dos turistas poseen experiencia en actividades al aire libre, la zona donde se emitió la alerta es conocida por su aislamiento, sus cambios bruscos de clima y la dificultad para orientarse sin apoyo técnico. Las autoridades remarcan que, en estos casos, cada hora cuenta. Por eso, el operativo se centra en aprovechar al máximo el soporte aéreo y las coordenadas obtenidas. La intención es llegar al lugar antes de que las condiciones meteorológicas cambien y compliquen aún más el trabajo de los rescatistas.

Lo que viene en las próximas horas

Analistas y equipos de montaña coinciden en que el rastrillaje aéreo marcará el rumbo del operativo. Si la señal del PLB se mantiene estable, será posible delimitar un punto exacto para el descenso de los rescatistas. Si no, se ampliará el perímetro y se aplicarán protocolos de búsqueda por patrones, habituales en zonas montañosas. Mientras tanto, autoridades argentinas y chilenas mantienen comunicación permanente para coordinar cualquier intervención conjunta. La prioridad es encontrar a Flower y Warrick cuanto antes y asegurar su traslado a un lugar seguro.