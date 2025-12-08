Operativo para hallar a tres montañistas en Punta Negra



ULTIMA NOTICIA: Habrían sido hallados y serán trasladados al Hospital Scaravelli de Tunuyán.



Un amplio operativo de rescate se puso en marcha en el Cerro Punta Negra, en Tunuyán (provincia de Mendoza), para encontrar a tres montañistas cuyo rastro se perdió el domingo por la tarde. Fuerzas federales, provinciales y guardaparques trabajan de manera coordinada en una zona de alta montaña cercana al Manzano Histórico.



Un nuevo caso en medio de otra búsqueda

La denuncia sobre estas tres personas llegó pocas horas después de que se activara la alerta por dos turistas australianos extraviados en la cordillera. Aunque se trata de hechos independientes, ambos ocurren en áreas cercanas y bajo condiciones similares. Según informaron las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, el aviso sobre los montañistas de Punta Negra se registró luego de que se perdiera contacto con ellos alrededor de las 18 del domingo. Desde ese momento comenzó a movilizarse el personal especializado para iniciar el rastrillaje. La simultaneidad de las situaciones encendió la preocupación de los organismos de montaña, que reforzaron la coordinación para cubrir todas las zonas críticas.

Equipos preparados para terrenos exigentes

La Región III de Gendarmería Nacional encabeza el operativo, junto con la Agrupación XI “Cuyo” y el Escuadrón 28 “Tunuyán”. También participan el Grupo Alférez Portinari y el Grupo Especializado en Alta Montaña. A ellos se suman efectivos del Ejército Argentino, de la Policía de Mendoza y guardaparques provinciales. Se trata de unidades entrenadas para actuar en altitudes elevadas, con temperaturas cambiantes y senderos de difícil orientación. Cada equipo inició el ascenso por distintos accesos para ampliar el radio de cobertura. La estrategia consiste en combinar rutas tradicionales con desvíos y quebradas laterales, donde los extravíos suelen producirse con mayor frecuencia. La prioridad es completar un barrido amplio antes de que las condiciones de visibilidad se deterioren.

Un cerro con múltiples rutas y alta concurrencia

El Cerro Punta Negra se encuentra en el distrito de Los Chacayes, a unos 14 kilómetros del Manzano Histórico, dentro del Área Natural Protegida Manzano–Portillo de Piuquenes. Es un macizo de aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la Cordillera Frontal, en la confluencia de los arroyos Grande y Cajón de Arenales. Aunque no es un cerro considerado técnico, su ascenso demanda experiencia básica en montaña, resistencia física y capacidad de orientación. Sus rutas más utilizadas, entre ellas la que pasa por el refugio Scaravelli, combinan zonas de senderos marcados con tramos de acarreo. El tránsito es frecuente durante todo el año, especialmente los fines de semana.

El último contacto y el inicio de la búsqueda

Los rescatistas comenzaron el ascenso aprovechando las últimas horas de luz y continuaron durante la noche con equipos de iluminación y navegación satelital. La prioridad fue cubrir los sectores donde los visitantes suelen detenerse para descansar, como quebradas, miradores intermedios y zonas de sombra donde el viento pierde intensidad. Cada avance se registró para reorganizar la búsqueda con base en la información que aportaban los distintos grupos.

Un operativo que exige rapidez y coordinación

Las autoridades remarcan que, en zonas de altura, el tiempo es un factor decisivo. Los cambios súbitos del clima, sumados al descenso de la temperatura durante la noche, pueden dificultar la resistencia de quienes permanecen a la intemperie. Por eso, los equipos reforzaron la comunicación entre las patrullas y ajustaron las rutas a medida que avanzaba el rastreo. Además, se analizan posibles puntos donde los montañistas pudieron haber buscado refugio temporal. Aunque todavía no se difundieron datos sobre su identidad ni su experiencia previa, los organismos recalcaron que el operativo se mantendrá activo hasta obtener novedades concretas.

Expectativa en la zona y continuidad del operativo

Mientras avanzan las tareas, el Manzano Histórico y sus alrededores se mantienen bajo observación. Es un sector muy visitado y con acceso relativamente sencillo, lo que permite que los equipos logísticos trabajen con rapidez en la base. Las próximas horas estarán enfocadas en ampliar la búsqueda hacia sectores menos recorridos, donde la topografía se vuelve más irregular. Las autoridades no descartan incorporar apoyo aéreo si las condiciones del clima lo permiten. La intención es cubrir la mayor superficie posible y encontrar a los montañistas en el menor tiempo. El operativo continuará de forma ininterrumpida hasta dar con su paradero.