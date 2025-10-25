Rescatan a embarazada perdida en Potrero de Leyes

Murió hombre durante partido de fútbol en San Rafael
Jorge Pogliani, de 50 años, se descompensó mientras jugaba en un complejo deportivo. Fue asistido con RCP, pero murió antes de llegar al hospital.
Este viernes 24 de noviembre, una mujer embarazada de nueve meses fue rescatada en Potrero de Leyes, San Luis, tras extraviarse en la zona serrana. El operativo fue coordinado por COAR ECO, CANES ECO y bomberos voluntarios, quienes lograron localizarla con signos de descompensación.
Inicio del alerta y primeros datos
La búsqueda comenzó cuando un hombre de 42 años solicitó ayuda, indicando que él y su pareja se habían perdido mientras viajaban a caballo en busca de trabajo. El aviso activó un despliegue de emergencia en áreas de difícil acceso, con rastrillajes intensivos por parte de las unidades intervinientes.
Investigación y datos falsos
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron inconsistencias en la información aportada por el hombre. Se constató que ambos estaban vinculados a una causa judicial por robo de caballos y que el denunciante había proporcionado datos falsos sobre su identidad, lo que complicó el rastreo inicial.
Hallazgo y atención médica
La mujer fue localizada en una zona de difícil acceso, con signos de descompensación. Recibió atención primaria en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°21 y luego fue trasladada al hospital de San Francisco para una evaluación médica más completa. Su estado fue estabilizado por personal sanitario.
Demora del acompañante y actuaciones
Horas después del rescate, el hombre fue encontrado intentando alejarse del lugar. Fue demorado por personal policial y trasladado a la Subcomisaría 3ª, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. Las autoridades investigan su vinculación con la causa penal en curso.
Coordinación entre fuerzas de emergencia
El operativo involucró a distintas unidades especializadas, incluyendo equipos de rastreo con perros, personal motorizado y brigadas de bomberos. La articulación permitió una respuesta rápida en un entorno geográfico complejo, con condiciones adversas para la búsqueda.
Seguimiento judicial y medidas preventivas
La causa quedó bajo seguimiento de la justicia provincial. Se evalúan medidas preventivas y se investiga el contexto del extravío. Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional y el rol de las fuerzas de seguridad en zonas rurales.
