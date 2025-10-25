Murió hombre durante partido de fútbol en San Rafael

Rescatan a embarazada perdida en Potrero de Leyes
Este viernes 24 de octubre, Jorge Pogliani, de 50 años, falleció tras descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol en un complejo deportivo ubicado en calle Rawson al 5100, en San Rafael provincia de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 14:00 horas y fue reportado al 911 por testigos presentes.
Inicio del partido y colapso repentino
Según el reporte policial, Pogliani se encontraba jugando a la pelota cuando, pasados unos 15 minutos de iniciado el encuentro, se desplomó repentinamente. No hubo intervención de terceros ni situaciones de contacto físico que explicaran el episodio. El colapso fue inmediato y generó alarma entre los presentes.
Intervención de emergencia
Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 60° de San Rafael acudió al lugar. Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada del servicio médico. A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario que arribó al complejo constató el fallecimiento en el sitio.
Identificación de la víctima
La persona fallecida fue identificada como Jorge Pogliani, argentino, domiciliado en avenida Hipólito Yrigoyen al 3568, en el distrito Las Paredes. Tenía 50 años y participaba del encuentro deportivo de manera recreativa. No se registraron antecedentes médicos en el lugar ni se reportaron acompañantes directos.
Medidas judiciales y protocolo
El magistrado interviniente ordenó las medidas de rigor, incluyendo el levantamiento del cuerpo, la preservación del lugar y la recopilación de testimonios. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento, que preliminarmente se atribuyen a una descompensación súbita.
Contexto del hecho y prevención
El episodio ocurrió en un complejo de canchas de fútbol de uso recreativo, en una jornada sin eventos oficiales. Las autoridades reiteran la importancia de contar con controles médicos previos a la práctica deportiva, especialmente en personas mayores, y de disponer de asistencia inmediata en espacios públicos.
Seguimiento del caso
La causa quedó a cargo de la fiscalía correspondiente. Se espera el resultado de las pericias médicas para confirmar la causa del deceso. El hecho generó conmoción entre vecinos y allegados, quienes se acercaron al lugar tras conocerse la noticia.
Palabras clave: muerte súbita — fútbol recreativo — San Rafael
