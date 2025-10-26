Susana Laciar votó temprano y llamó a fortalecer la participación ciudadana

Acompañada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero; y el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, la jefa comunal Susana Laciar destacó la importancia de la jornada electoral.

“Cada elección es una oportunidad para fortalecer la democracia y construir juntos una provincia y una ciudad con más oportunidades y desarrollo”, expresó Laciar tras emitir su sufragio.

Durante la mañana, la intendente también recorrió distintos establecimientos junto a los candidatos del frente “Por San Juan”, a quienes brindó su apoyo y subrayó su compromiso con los valores y proyectos que buscan el crecimiento de la provincia.

Los sanjuaninos participaron este domingo en los comicios para elegir a sus nuevos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, en una jornada que se desarrolló con normalidad en toda la provincia.