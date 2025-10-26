Paso Cristo Redentor Habilitado

Susana Laciar votó temprano y llamó a fortalecer la participación ciudadana

La intendente de la Ciudad de San Juan emitió su voto a primera hora del domingo en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Política26/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

susana laciar sj (1)Acompañada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero; y el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, la jefa comunal Susana Laciar destacó la importancia de la jornada electoral.

susana laciar sj (4)“Cada elección es una oportunidad para fortalecer la democracia y construir juntos una provincia y una ciudad con más oportunidades y desarrollo”, expresó Laciar tras emitir su sufragio.
Durante la mañana, la intendente también recorrió distintos establecimientos junto a los candidatos del frente “Por San Juan”, a quienes brindó su apoyo y subrayó su compromiso con los valores y proyectos que buscan el crecimiento de la provincia.

Los sanjuaninos participaron este domingo en los comicios para elegir a sus nuevos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, en una jornada que se desarrolló con normalidad en toda la provincia.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Hebe Casado voto 3

Votó la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.

Lo más visto
BICE San Juan

San Juan: dan créditos para financiar sistemas de monitoreo

Redacción CuyoNoticias
Economía24/10/2025

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email