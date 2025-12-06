Mesa del Partido de Jubilados define rumbo 2026

El Partido de los Jubilados en Mendoza se reunió este viernes 5 de diciembre a su Mesa de Conducción para presentar candidatos, analizar el calendario electoral y definir las líneas de trabajo para las elecciones desdobladas de febrero de 2026. Fue un encuentro centrado en la organización territorial y en el crecimiento del espacio.



Organización y objetivos para un año clave

El encuentro comenzó con una caracterización detallada del escenario político que se abre con los comicios municipales adelantados. La Mesa destacó que febrero será un punto de inflexión para el partido, ya que varios departamentos votarán en fechas separadas de la elección provincial general. Esta situación, explicaron, abre oportunidades concretas para intensificar la presencia en cada territorio y fortalecer la construcción local. Los referentes repasaron datos, proyecciones y experiencias previas para ajustar la estrategia a los desafíos de cada municipio. Las intervenciones fueron breves y precisas, con un objetivo claro: ordenar tareas y roles para las próximas semanas.



Presentación de candidatos y ejes de trabajo

Durante la reunión se presentó oficialmente a los candidatos que competirán en los departamentos con comicios desdoblados. La Mesa valoró especialmente la diversidad del equipo, compuesto por perfiles con experiencia en gestión, participación comunitaria y propuestas vinculadas a temas sociales. Cada precandidato compartió de manera sintética los ejes que impulsará en la campaña: orden administrativo, cercanía con los vecinos, políticas locales para adultos mayores, apoyo a los emprendedores y fortalecimiento de la seguridad comunitaria. También se mencionó la importancia de promover proyectos que mejoren la movilidad urbana, la salud preventiva y el acceso a programas de desarrollo económico.



Lectura del contexto y clima social

Los dirigentes remarcaron que, según los recorridos que realizan en los barrios, existe un acompañamiento creciente hacia el Partido de los Jubilados. Ese respaldo, señalaron, proviene no solo de adultos mayores sino de jóvenes, comerciantes, pymes y trabajadores independientes que buscan espacios que dialoguen, expliquen sus propuestas de manera clara y mantengan una línea de trabajo previsible. La Presidenta del partido, Isabel Grosso, subrayó que la demanda más repetida en las reuniones vecinales es la necesidad de contar con representantes “serios, estables y accesibles”, capaces de sostener agendas de trabajo más allá de los cambios coyunturales. En la Mesa se coincidió en que este clima social debe ser acompañado con presencia territorial y comunicación directa durante toda la campaña.



Estrategias para consolidar presencia en los Concejos

La Mesa analizó en profundidad el cronograma electoral. Se revisaron fechas de presentación de listas, plazos clave y posibles escenarios según cada departamento. Los participantes señalaron que, en los municipios que adelantan sus elecciones, existen chances reales de acceder a bancas en los Concejos Deliberantes si se mantiene un trabajo sostenido en las próximas semanas. Para eso, se definió reforzar los equipos de coordinación, mejorar la distribución del material informativo y desarrollar agendas de caminatas y encuentros con instituciones locales. Se insistió en que la claridad del mensaje y la cercanía con los vecinos serán elementos centrales para diferenciarse en un año con múltiples ofertas electorales.



Apertura al diálogo y construcción de consensos

Otro punto destacado fue la posibilidad de avanzar en la conformación de un frente electoral. La Mesa coincidió en que, si bien el partido tiene identidad y propuestas consolidadas, las alianzas estratégicas pueden ampliar la representación y facilitar acuerdos de trabajo en los municipios. Se evaluaron distintos escenarios, siempre bajo la premisa de priorizar la coherencia del proyecto y la búsqueda de consensos que garanticen estabilidad. Los referentes remarcaron que cualquier alianza deberá estar orientada al servicio de la comunidad y no a acuerdos circunstanciales. La propuesta quedó abierta para continuar el análisis en los próximos encuentros.



Compromiso con la comunidad y próximos pasos

En el cierre, la conducción sostuvo que el Partido de los Jubilados reafirma su vocación de diálogo permanente y construcción colectiva. El objetivo, dijeron, es participar activamente del debate local y promover soluciones concretas para mejorar la vida en cada departamento. Para los próximos días se prevé continuar con capacitaciones internas, reuniones departamentales y la presentación pública de los candidatos en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Los dirigentes coincidieron en que febrero marcará un paso decisivo para el crecimiento del espacio y aportará una oportunidad para fortalecer la representación democrática en los gobiernos locales.