Gabriel Sottile: “Es el tiempo de la juventud, es el tiempo de nosotros”

Visiblemente emocionado, Sottile expresó “Hoy estoy tan contento y ansioso como el día que nació mi primera hija. Creemos que es un día importante para nuestro país y, especialmente, para los mendocinos. Insto a todos a ejercer su derecho al voto, sobre todo a quienes no están obligados a hacerlo”.



El referente libertario destacó además el valor de la participación política juvenil: “Es el tiempo de la juventud, es el tiempo de nosotros. Hay que dejar de quejarnos en las redes y asumir el compromiso de involucrarnos en la vida política para hacernos cargo de la realidad que nos toca”.

Sottile concurrió a votar acompañado por Mariel Maestri, segunda candidata a diputada nacional por el espacio, y por la diputada nacional Mercedes Llano.

Tras sufragar, aseguró que se encuentra “tranquilo y expectante” ante los resultados. El búnker del FLD, ubicado en Sarmiento 667 de ciudad, permanecerá abierto desde las 18 para recibir a militantes y periodistas.