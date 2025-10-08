San Luis lanza la nueva TuBi 2026 con más bicis

Godoy Cruz invita a pedalear en el “Bicitour Patrimonial”
En el mes del patrimonio natural y cultural argentino, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza proponen una experiencia gratuita y sustentable. Un viaje al pasado, en bici.
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó este lunes la entrega de certificados de reconocimiento a 22 proveedores que formaron parte del Plan TuBi 2025. Durante el encuentro, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, anunció la continuidad del programa “TuBi – Tu Provincia en Bicicleta”, que busca fortalecer la movilidad sustentable y promover hábitos saludables entre los estudiantes puntanos.
“Serán entre 7.500 y 8.000 bicicletas las que se entregarán el próximo año”, adelantó Poggi, destacando que el plan ya cuenta con presupuesto aprobado para 2026.
El mandatario provincial explicó que el programa tendrá una doble modalidad de entrega:
En zonas rurales, las TuBi se otorgarán a los alumnos que comiencen 1° año del secundario.
En las ciudades, seguirán beneficiándose los estudiantes de 5° año de escuelas secundarias.
Convocatoria abierta para proveedores
Poggi invitó a los bicicleteros y comerciantes de toda la provincia a sumarse a la nueva edición del programa. En los próximos días se abrirán las inscripciones para proveedores en la página web del Gobierno provincial.
“El secretario de Transporte se va a reunir con cada uno de ustedes, los que ya trabajaron y los nuevos. Queremos que el trabajo quede en manos de los bicicleteros de San Luis”, subrayó el Gobernador, acompañado por el secretario de Transporte, Víctor Cianchino.
Actualmente participan talleres de San Luis capital, Villa Mercedes, Juana Koslay, La Punta, San Francisco y Villa de Merlo, pero la meta es sumar más localidades.
“Las azulcitas por toda la provincia”
Durante su discurso, Poggi remarcó la importancia de esta política pública como símbolo de integración y sustentabilidad:
“Esto va más allá de la entrega de una bici. Queremos ver las azulcitas por toda la provincia. En el interior es emocionante ver a los chicos con la mochila, la bici yendo al club o a la escuela”.
El mandatario también destacó el trabajo conjunto entre el Estado y los talleres locales, que aportaron su experiencia en el diseño de las bicicletas:
“Escuchamos a quienes saben. El nuevo modelo TuBi se pensó junto a los proveedores, para adaptarse a las distintas geografías de San Luis”.
Un plan con futuro
Con más de 8.300 bicicletas proyectadas para llegar “hasta el último paraje”, el programa TuBi 2026 promete consolidarse como una de las políticas más queridas por los puntanos.
“Es una política que va a continuar en el tiempo. Ustedes, los bicicleteros, pueden planificar con previsibilidad y seguir creciendo”, concluyó Poggi.
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.
Pedaleando por la ciudad de Mendoza en una movida que mezcló movilidad sustentable, cultura y sabor en un plan ideal para arrancar la primavera
Una ciudad más limpia empieza con vos, dejá el auto en casa, subite a la movida sustentable con biciTRAN y disfrutá de viajes gratuitos
En la previa a la llegada de la primavera, este sábado 20 de setiembre desde el corpóreo #AmoMendoza de plaza Independencia de la ciudad de Mendoza
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El modelo de bicicleta pública compartida de Mendoza despertó gran interés en el FAB demostrando su consolidación como uno de los mejores transportes sustentables del país
Foro Argentino de la Bicicleta, nueva oportunidad para debatir el rol de la bicicleta como herramienta de transformación urbana, social y ambiental.
